Marc Dupré reporte un spectacle après avoir contracté la COVID-19

Marc Dupré est contraint à son tour de reporter un spectacle après avoir contracté la COVID-19.

Dans son cas, il s'agit de la grande première de sa tournée «Où sera le monde» qui était prévue le 11 juin à la Place des Arts, dans le cadre des Francos de Montréal. La représentation est remise à une date ultérieure, qui n’a pas été communiquée jeudi après-midi lors de l’annonce concernant l’état de santé de Marc Dupré. On n’a pas non plus précisé s’il va bien dans les circonstances.

L’équipe de l'animateur de la plus récente édition de «Star Académie» et coach vétéran à «La Voix» a indiqué dans un communiqué que Marc Dupré «avait été épargné jusqu’à maintenant», mais c’est maintenant à son tour d’avoir reçu un test positif à la COVID-19.

Pour l’heure, la représentation prévue le samedi 18 juin au Centre Vidéotron de Québec est maintenue.

Les détenteurs de billets à la Place des Arts sont priés de les conserver en attendant plus de détails.