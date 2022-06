Montréal veut moderniser ses Maisons de la culture

Quarante ans après leur inauguration, la Ville de Montréal souhaite repenser le développement de ses Maisons de la culture, afin de les faire entrer au XXIe siècle.

• À lire aussi: Une «alliance» pour sauver le centre-ville de Montréal

• À lire aussi: Des BIXI transformés en oeuvres d'art

À cet effet, l’administration municipale a dévoilé mercredi sa «Vision de développement», qui servira de base pour alimenter la réflexion.

«On réfléchit où on veut aller, et on va sortir quelque chose de beaucoup plus détaillé dans les prochains mois. C’est l’opportunité de camper l’importance qu’elles ont dans le cadre de leur 40e anniversaire», a déclaré Ericka Alneus, la responsable de la culture au comité exécutif de la Ville.

Joël Lemay / Agence QMI

Montréal réfléchit notamment à investir pour construire de nouvelles Maisons de la culture et mettre à niveau et rénover plusieurs de celles existantes. Pour l’instant, le réseau en comporte 12 à travers ses 19 arrondissements, qui proposent une programmation culturelle gratuite ou à faible prix.

«C’est une vision de développement pour s’assurer que le citoyen soit au cœur de la vie culturelle, et qu’elle puisse être accessible à tout le monde, dans tous les quartiers de Montréal», a résumé Mme Alneus.