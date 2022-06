Mort à la Grande Roue de Montréal: il devait déneiger à la main les roues motrices pendant qu'elles tournaient

Le jeune travailleur mort coincé à la Grande Roue de Montréal devait déneiger à la main les roues motrices pendant leur rotation; une méthode de travail jugée dangereuse et improvisée, fait savoir la CNESST dans son rapport d'enquête.

Le jeune homme de 22 ans décédé dans un accident de travail le jour de Noël à la Grande Roue de Montréal s’appelait Riley Valcin.

Il procédait au déneigement de l’attraction touristique du Vieux-Port quand est survenu le drame. Il avait accès à une partie dangereuse de l'attraction, ce que déplore la CNESST.

« Au moment où les précipitations de neige commençaient à devenir plus abondantes, un collègue d’un autre département lui a demandé de déneiger à la main les roues motrices de la grande roue pendant leur rotation. Pour ce faire, et après avoir reçu les consignes de ce collègue, M. Valcin s’est dirigé vers les plateformes surélevées des moteurs en traversant le portillon demeuré ouvert, qui sert normalement à délimiter la zone d’accès restreint de la grande roue. Alors qu’il se trouvait à proximité de l’angle rentrant formé par la roue motrice inférieure et la plaque de transmission de la grande roue, le travailleur y a été entraîné et s’y est retrouvé coincé», expique la CNESST dans son rapport.

Les secours ont transporté le jeune homme dans un centre hospitalier où il est finalement décédé.

Selon le rapport de la CNESST, la gestion de la santé et sécurité sur le site était déficiente, ce qui a poussé les travailleurs à improviser une méthode de travail dangereuse pour effectuer le déneigement des roues motrices. L'accès à une partie dangereuse du manège n'était pas non plus protégée.

