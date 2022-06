Plus d'aide réclamée pour les familles ayant perdu un proche lors d’interventions policières

Le Québec ne prend pas suffisamment en charge les familles qui ont perdu un proche lors d’interventions policières, estiment la Ligue des droits et libertés (LDL) et la Coalition contre la répression et les abus policiers (CRAP).

Les deux organisations ont demandé jeudi à la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault de modifier un projet de règlement relatif à l’aide financière pouvant être accordée à des familles de victimes lors d’enquêtes publiques du coroner sur les causes et circonstances de décès ayant été enquêté par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI).«L’État québécois assume tous les frais de représentation juridique de tous les policiers qui sont parties intéressées à une enquête publique du coroner. Sans regarder à la dépense. Mais quand vient le temps d’aider financièrement les familles des victimes, le gouvernement joue les radins», a déclaré sans détour Alexandre Popovic, porte-parole de la CRAP.

«L’État en donne beaucoup moins à ceux qui ont perdu le plus. Pourquoi le gouvernement refuse-t-il de traiter les parties intéressées sur un même pied d’égalité ?», a-t-il ajouté.

Parmi les recommandations formulées par la LDL et la CRAP, il est demandé que «l’ensemble des membres de la famille de la personne décédée qui ont obtenu le statut de personne intéressée lors de l’enquête publique du coroner puissent être admissibles à l’aide financière prévue par le règlement». Il est aussi réclamé que cette aide soit basée sur le Règlement sur les honoraires relatifs à certains services juridiques rendus à des organismes du gouvernement et non sur le régime d’aide juridique. De plus, les organismes souhaitent que l’aide financière couvre également les procédures de révision d’une décision rendue par le coroner pendant l’enquête.

Les deux organisations rappellent l’importance des enquêtes publiques du coroner pour la société québécoise et pour les familles des victimes.

«Nous demandons à la ministre de modifier le projet de règlement pour assurer le droit à une pleine représentation des familles lors des enquêtes publiques du coroner. C’est une question d’accès à la justice pour ces familles!» a pour sa part affirmé Lynda Khelil, porte-parole de la LDL.

La LDL révèle par ailleurs que la famille de Pierre Coriolan, tué le 27 juin 2017 lors d’une intervention du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), a obtenu lors de l’enquête publique sur son décès, 10 000 $ provenant du budget discrétionnaire de la ministre Guilbault à la suite de plusieurs demandes.

En revanche, la Ville de Montréal aurait déboursé 284 854 $ pour la représentation des policiers impliqués, sans inclure les sommes payées aux avocats de la Ville, le montant de leurs salaires attribués à ce dossier n’étant pas comptabilisé.

Le Bureau des enquêtes indépendantes a le mandat d’enquêter lorsqu’une personne, autre qu’un policier en service, décède, subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée par un policier, lors d’une intervention policière ou lors de sa détention par un corps de police.

En 20 ans, de 2011 à 2021, 81 Québécois sont tombés sous les balles des policiers, selon une enquête du Devoir.