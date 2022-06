Rendez-vous manqué pour la CAQ et les Premières Nations

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) accuse le gouvernement caquiste d'avoir fait preuve «d'indifférence, de mépris et de paternalisme» à l'égard des autochtones, et ce, tout au long de son mandat.

De l'adoption de la loi 96 au déni du racisme systémique, le premier ministre François Legault a manqué plusieurs rendez-vous avec les Premières Nations tout au long de son mandat, selon le dernier bilan de l’APNQL publié jeudi.

«Respect de la langue et de la culture, droits de l’enfance et discrimination, le gouvernement Legault n’a livré sur aucun de ces aspects et a démontré non seulement de l’arrogance, mais aussi un manque flagrant de considération pour les réalités des Premières Nations», a déploré Ghislain Picard, chef de l'APNQL depuis près de 30 ans, par voie de communiqué.

Il a affirmé qu’écrire ce bilan a été «historiquement décevant» et n'avoir jamais vu autant de recul de toutes ses années à la direction de l'Assemblée.

En ce qui concerne la loi 96 sur la Charte française, les autochtones en avaient été exemptés en 1971, un principe qui avait jusqu'ici toujours été respecté par les gouvernements québécois. Or, le premier ministre François Legault est venu bafouer cette entente, selon l’APNQL.

La mort de Joyce Echaquan a aussi fortement ébranlé les communautés autochtones du Québec, en plus de lever le voile sur le traitement des Premières Nations dans plusieurs institutions québécoises. L’APNQL regrette que le gouvernement caquiste nie l'existence du racisme systémique envers les autochtones, «malgré l'évidence des rapports qui ne cessent de s'accumuler.»

Finalement, François Legault a aussi écarté plusieurs recommandations en matière de la protection de la jeunesse dans les communautés autochtones, une décision que l'APNQL condamne dans son bilan.

«Ce bilan est une énorme déception. Les bottines du gouvernement Legault n’ont jamais suivi les babines. Notre approche a toujours été celle de la bonne foi et de la main tendue. Face à tant de rebuffades, nous nous assurerons d’être entendus au cours des prochains mois et de la campagne électorale. Le respect de nos droits fondamentaux en dépend», a déclaré M. Picard.