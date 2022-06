Sport : Pierre Lavoie met en garde contre une «catastrophe de santé publique»

Le gouvernement du Québec a raté la cible en cherchant uniquement à développer des athlètes de haut niveau, plutôt qu'à encourager tous les jeunes à bouger et à essayer plusieurs sports, selon Pierre Lavoie.

«On focalise beaucoup sur la performance et ça donne des gens qui gagnent des médailles, mais en arrière-scène c’est une catastrophe de santé publique», a indiqué le co-fondateur du Grand Défi Pierre Lavoie en entrevue à Qub radio.

Selon lui, il faut revoir au plus vite notre approche en misant avant l’âge de 14 ans sur la compétence et non la performance.

«Il faut donner aux enfants rapidement le plus d’outils pour être actif pour la vie», a dit Pierre Lavoie quelques minutes avant le départ de la douzième édition du Grand Défi, un parcours de 1000km à vélo.

Il remarque d'ailleurs que la pandémie a aggravé le problème.

«Avec la pandémie, beaucoup de gens sont allés plus à l’extérieur bouger, mais beaucoup sont devenus sédentaires, a-t-il affirmé. Je suis en contact avec les écoles et le problème de la sédentarité s’est amplifié. On perd 71 % des jeunes qui arrêtent de bouger entre le secondaire un et trois.»

Mettre le sport en priorité

«Il y a une urgence pour nos enfants surtout avec la pandémie. La COVID-19 est venue multiplier par 10 le problème de l’obésité. On ne peut se permettre qu’un enfant ait le diabète de type 2 à 15 ans», a-t-il ajouté.

Il plaide pour que la ministre des Sports Isabelle Charest et le gouvernement créent un plan concret avant que les problèmes de santé continuent d’augmenter.