Transat A.T. subit une autre perte au deuxième trimestre

Malgré la reprise qui se confirme, Air Transat a enregistré une perte nette de 98,3 millions $ au deuxième trimestre de 2022, comparativement à 69,6 millions $ du trimestre correspondant de 2021.

La perte nette attribuable aux actionnaires représente donc un recul de 1,84 $ à 2,60 $ par action diluée, alors que la perte d’exploitation est passée de 86,4 millions $ au deuxième trimestre 2021 à 87,5 millions $ pour le deuxième trimestre de l’année en cours.

Les revenus du voyagiste québécois ont toutefois bondi pour atteindre 358,1 millions $ pour le trimestre clos le 30 avril, alors qu’ils étaient à peine de 7,5 millions $ un an plus tôt.

«Lorsque l'effet d'Omicron s'est dissipé fin février, les opérations et les ventes ont repris vigoureusement. Ceci nous a permis de réussir une fin de trimestre très encourageante (...). Nous voyons une reprise forte et nous continuons à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour en tirer parti», a déclaré Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat, par communiqué.

Elle estime que sans la hausse abrupte du carburant, le résultat d'exploitation ajusté de l’entreprise aurait été positif en avril. «Nous avons mis en place un programme de couverture sur le carburant pour nous prémunir de mouvements importants à la hausse pendant l'été», a indiqué Mme Guérard.

Selon elle, les ventes se poursuivent «de manière très satisfaisante pour l'été».