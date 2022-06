Un policier qui a plongé dans un ruisseau pour sauver trois vies raconte son histoire

Le premier policier arrivé sur les lieux de la noyade de samedi sur le ruisseau Dallaire à Baie-Comeau n’a pas hésité à se jeter à l’eau pour sauver le plus de gens possibles.

En se rendant sur place, Alexandre Talbot pensait que seulement un adulte et un enfant qui étaient tombées à l’eau quand leur chaloupe a chaviré, selon ce que révélait le premier appel aux services d’urgence vers 12 h 50. Ils étaient en fait cinq.

Un citoyen, mis au courant de l’accident, préparait son embarcation sur une rampe de mise à l’eau tout près. Le policier patrouillait dans le secteur à ce moment et a décidé d’embarquer avec le bon samaritain pour accélérer les recherches avec l’accord de ses supérieurs.

Après 800 mètres, ils ont aperçu une veste de flottaison sur l’eau. Un homme et deux enfants s’étaient réfugiés sur une roche. Sans attendre, Alexandre Talbot a plongé dans l’eau froide jusqu’aux hanches pour les secourir. Les victimes présentaient de graves signes d’hypothermie.

L’opération de sauvetage aura duré approximativement cinq minutes selon le policier. Pendant ce temps, un autre homme est retrouvé sain et sauf sur la berge. C’est lui qui mentionne aux policiers qu’il manque un pêcheur. Avec cette nouvelle information, les recherches se poursuivent de plus belle. Malheureusement, le corps de Michael Tremblay-Gémus sera retrouvé deux jours plus tard.

Quand on lui pose la question, le jeune policier ne se considère pas comme un héros, même si le bilan aurait être plus lourd s’il était arrivé sur les lieux seulement quelques minutes plus tard.