Une banque alimentaire n’a presque plus de pain et de produits laitiers

Les produits alimentaires de première nécessité se font de plus en plus rares dans les banques alimentaires, au point où certains craignent de les voir littéralement disparaître au cours des prochaines semaines.

• À lire aussi: Une épicerie à rabais qui défie l’entendement

• À lire aussi: Petit tour du monde des mesures pour contrer la flambée des prix

À la Bouchée Généreuse, une banque alimentaire de Québec, le pain, les œufs et les divers produits laitiers se font de plus en plus rares. Le pain tranché, ou pain d’épicerie n’est tout simplement plus disponible.

«Les pains ont été coupés de plus de moitié, tout ce qui est boulangers, fournisseurs, sont toujours fidèles au poste, mais tout ce qui est pain tranché, pain hot-dog, pain hamburger, des pains d’épicerie... On est pratiquement à zéro en ce moment», explique Marie-Pier Gravel, directrice adjointe pour l’organisme.

Cette pénurie inquiétante pour les gens dans le besoin a commencé à s’installer il y a quelques semaines.

«Ça fait deux ou trois semaines que ç’a commencé vraiment. C’est sûr que ça avait commencé à réduire avant, mais on ne s’en était pas aperçus. Ça fait trois semaines qu’il y a une grosse différence», ajoute Mme Gravel en entrevue à TVA Nouvelles.

Cette banque alimentaire doit fournir des paniers à 600 familles dans le besoin.