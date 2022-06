«Vieux débats», mon œil

Je regardais le néo-caquiste Bernard Drainville attentivement, lundi à Lévis, lorsqu'il affirmait que «fédéralisme contre souverainisme», au Québec, «c'est des vieux débats».

Dans son visage, à ce moment, il y avait un je-ne-sais-quoi qui disait: «Ce qui sort de ma bouche, je n'y crois pas vraiment.»

En tout cas, il aurait raison de ne pas adhérer à cette fadaise qui ne lui servit ce jour-là qu'à esquiver quelques questions embêtantes.

Non, le débat sur le statut politique du Québec, comme celui, plus large, sur la question nationale, est fortement d'actualité.

Questions existentielles

Ce n’est nul autre que François Legault qui nous l'a fait comprendre la semaine dernière. Et qui l'a ramené à l'avant-plan.

Ses propos sur une éventuelle «louisianisation» du Québec étaient hyperboliques et exagérés. Sa comparaison était mal avisée.

On peut toutefois convenir que pour une «petite nation» comme le Québec, rien n'est jamais acquis et la «disparition» est toujours une possibilité.

Des francophones qui perdent leur langue, on a vu ça partout en Amérique du Nord depuis des centaines d'années. En Nouvelle-Angleterre, dans le ROC et même au Québec.

Pour survire et prospérer, pour devenir un creuset d'intégration francophone, le Québec doit appartenir à un régime politique qui accepte ce projet.

Refus

François Legault affirme que le contrôle complet des compétences en immigration est une question existentielle pour le Québec.

Son ministre Simon Jolin-Barrette martèle qu'il fallait modifier la constitution pour y inscrire que le Québec forme une nation et que sa langue officielle est le français. C'était existentiel.

Même chose pour la loi 21 et la laïcité, principe cher à une majorité de Québécois.

Or, le gouvernement Trudeau a déjà refusé de transférer les pans de compétence réclamés par Québec. Il combattra les lois 21 et 96 devant des tribunaux (dont il nomme seul les juges).

Depuis le jour même de sa sanction, le 1er juin, la modification constitutionnelle incluse dans la loi 96 est contestée par English Montreal School Board.

Parions que les procureurs fédéraux finiront par plaider dans le même sens.

En somme, si tous ces gestes d'affirmation, de protection et de promotion - essentiels selon la CAQ à l'existence même de la nation québécoise - finissent par être refusés, niés, annulés ou ignorés par le régime fédéral - ce qui fortement possible - la CAQ devra bien nous dire ce qu'elle fera.S'écraser en attendant la fin? Ou vanter des ententes administratives avec le Dominion? Répéter qu'à long terme, ça va marcher?

«À long terme, nous serons tous morts», comme disait Keynes. Pour éviter que le Québec ne sombre, pour assurer qu'il demeure une «société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement» (Bourassa, 1990), certains Québécois, dont des caquistes, concluront qu'il doit devenir souverain.Affirmer qu'il s'agit de «vieux débats» est une manière peu subtile, et au fond irresponsable, de frapper d'interdit toute discussion sur le régime politique nécessaire à la pérennité du Québec.

Bernard, je ne peux croire que tu te crois.