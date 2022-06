À quand la comparution de Hockey Canada dans le dossier du viol collectif?

On ignore toujours le moment où Hockey Canada rendra des comptes au parlement alors que plusieurs évènements sont attendus dans le monde du hockey dans les prochains mois.

«Il y a moyen d’organiser les choses pour que ça fonctionne, mais d’une manière ou d’une autre, peu importe ce qui se passera avec le comité permanent, de mon côté j’ai déclenché aussi un audit financier pour faire la lumière sur cette situation et s’assurer qu’il n’y a aucun fond public qui a été utilisé pour camoufler un viol collectif», dit Pascale St-Onge, ministre fédérale des Sports.

Joël Lemay / Agence QMI

Hockey Canada aurait en effet versé, dans une entente hors cour, 3,5 millions $ à une jeune femme qui poursuivait l’organisation au civil.

Cette femme, maintenant âgée de 24 ans, alléguait avoir été victime d’un viol collectif dans le cadre d’un gala pour souligner la victoire de l’unifolié au Championnat du monde de hockey junior en 2018. Les démarches judiciaires qu’elle avait amorcées visaient également huit joueurs ainsi que la Ligue canadienne de hockey (LCH).

«On va faire tout ce que l’on peut pour faire la lumière sur cette histoire, peu importe les déroulements parlementaires», explique Mme St-Onge.

Ottawa estime que les avocats d’Hockey Canada devront rendre des comptes, et s’attendent également à plus d’informations de la part Tom Renney, qui a pris sa retraite après huit ans à la barre de l’organisation, et ce, quelques jours avant que le scandale éclate.