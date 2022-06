Après la pandémie, les ITSS en hausse partout au Québec

Si le nombre d'infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) a connu une baisse marquée pendant la pandémie, le retour à la normale coïncide aussi avec une remontée des cas de ITSS.

De 2010 à 2020, soit juste avant la pandémie, les équipes de santé publique du Québec enregistraient une hausse constante des ITSS. Les clientèles les plus à risques étaient les jeunes de 15 à 24 ans et les jeunes femmes étaient les plus touchées. De plus, 90% des cas signalés étaient liés à la chlamydia, alors que la gonorrhée comptait pour 5% des infections.

Pendant la pandémie et le confinement, la baisse des contacts et des dépistages a fait considérablement chuter les cas de ITSS.

«Que ce soit à cause des mesures de confinement, parce qu’il y avait moins de contacts sociaux, c’est certain que ça a pu contribuer au phénomène qu’on a observé», a expliqué le Dr Julien Michaud-Tétreault, médecin résident en Santé publique.

Il ajoute toutefois «qu’il faut aussi garder à l’esprit qu’il peut y avoir d’autres éléments qui expliquent ce ralentissement».

Mais dans les derniers mois, avec le retour à la vie plus normale, le nombre d'ITSS est en remontée de façon significative. Ce sont encore les 15-24 ans qui sont les plus touchés, et la chlamydia circule toujours autant. Environ 91% des cas déclarés sont touchés par cette infection.

La Santé publique insiste sur l’importance de se faire dépister, d'autant plus que dans bien des cas, les personnes infectées sont asymptomatiques.

«La santé sexuelle ça fait partie de la santé globale, je pense que c’est important d’en prendre soin, comme on prend soin de sa santé mentale, de sa santé physique, d’où l’importance de ne pas hésiter à aller consulter s’il y a des changements dans notre vie sexuelle», a ajouté le Dr Julien Michaud-Tétreault.

Des cliniques de dépistages sont accessibles dans chacune des huit MRC du Bas-Saint-Laurent. Les infirmières dans les écoles secondaires sont aussi formées pour répondre aux interrogations des jeunes.