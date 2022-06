Aucun frais d’adoption à la SPCA aujourd’hui

Les gens qui se présenteront à la SPCA pour adopter un animal aujourd’hui n’auront pas à payer les frais d’adoption.

«On a une cinquantaine de chats, mais aussi des tortues, des lapins, des petits rongeurs, comme des gerbilles, des hamsters, des rats, donc toutes sortes d’animaux qui se cherchent une famille», explique Élise Desaulniers, directrice générale de la SPCA Montréal.

Du côté des chiens, la SPCA recherche des familles sans jeunes enfants qui ont beaucoup de temps à consacrer à l’animal.

«Nous avons surtout de gros chiens, des chiens qui sont un petit peu plus difficile à faire adopter donc on cherche des familles expérimentées», explique Mme Desaulniers.

Les questions que l’on doit se poser avant d’adopter

Depuis le début de la pandémie, l’attrait pour les animaux de compagnie a été fort en raison notamment de l’isolement, mais la SPCA met les gens en garde, il faut se poser plusieurs questions avant d’adopter.

«On invite les gens à aller sur notre site web et lire sur les besoins de ces animaux», dit Desaulniers. «Les lapins ça a besoin d’un grand enclos, ça a aussi besoin de légumes frais tous les jours, une tortue ça a besoin d’un grand aquarium, donc allez lire sur le site web pour voir si on peut combler ces besoins.»

Les abandons en augmentation avec la crise du logement

La case du bail qui permet aux propriétaires d’interdire les animaux domestiques dans leurs logements ne fait pas l’unanimité. Avec 684 animaux abandonnés seulement à Montréal depuis le début de l’année 2022, plusieurs s’y opposent et suggèrent que la crise du logement fera potentiellement augmenter ce chiffre.

«Chaque jour, nous avons des abandons de gens qui ne peuvent pas trouver de logement qui accepte d’accueillir leur animal, et ce n’est pas seulement pour des chiens, on le voit également avec des lapins et des chats», raconte la directrice générale de la SPCA. «On a aussi des gens qui sont victimes de l’inflation, des gens qui n’ont pas les moyens de payer les frais de vétérinaire.»