Britney Spears officiellement mariée

La chanteuse Britney Spears s'est unie pour la vie à Sam Asghari dans une cérémonie intime à Los Angeles.

La rumeur de son mariage a été lancé tôt jeudi et s'est avérée. Britney a épousé celui qu'elle appelle son fiancé depuis 9 mois, non sans mauvaises surprises.

Après la bataille judiciaire qui a tenu le public en haleine durant l'année 2021 afin de libérer Britney de la tutelle parentale, Britney a envie de s'émanciper plus que jamais, à 40 ans.

Son histoire avec Sam

Sam et Britney se sont rencontré lors du tournage du vidéclip Slumber Party en 2016. Britney et Sam ont 12 ans d'écart. Le mannequin de fitness a demandé sa douce en fiançailles en septembre dernier, marquant un pas de plus vers la liberté de Britney. Elle a affiché sa bague sur les réseaux.

B4859 / Avalon

En avril dernier, Britney annonçait qu'elle était enceinte. Elle a malheureusement fait une fausse couche et a dû annoncer la déchirante nouvelle au début de mai.

Ils se seraient officiellement dit oui ce jeudi 9 juin, après 5 ans d'amour. Britney portait du Donatella Versace pour le grand jour!

Une liste d'invités limitées

De soixante à cent invités, des proches du couple, étaient présents. Les parents et la soeur de Britney n'étaient pas invités, bien que Jamie Lynn Spears ait écrit un message d'encouragement à sa soeur sur les réseaux sociaux. Bryan Spears, le frère de Britney et Jamie Lynn, assistait au mariage.

Même les deux fils adolescents de la chanteuse n'étaient pas de la cérémonie.

Parmi les personnes assistants au mariage, on compte Selena Gomez, Madonna, Paris Hilton et Drew Barrymore, entre autre.

Un invité non-désiré

La journée du mariage n'a pas été celle totalement rêvée pour Britney et Sam. Un invité de taille a tenté de s'incruster avant de se faire maitriser par la police de Los Angeles. Jason Alexander, l'ex de Britney Spears à qui elle a été mariée pendant 55 heure en 2004, se serait introduit par effraction chez Britney et Sam avant d'essayer d'aller gâcher la cérémonie, se faisant arrêter.

Il est maintenant accusé d'entrée par effraction, vandalisme et quelques autres méfaits.

Les projets futurs pour le couple Spears-Asghari sont nombreux. Ils désirent emménager dans une nouvelle demeure pour se rapprocher de la ville et ils n'ont pas mis une croix sur le projet d'avoir des enfants.

Longue vie aux nouveaux mariés!