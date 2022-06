Campagne électorale : le PQ misera sur l’indépendance et les idées

Même si le Parti québécois est au plus bas dans les sondages, Paul St-Pierre Plamondon refuse de baisser les bras en vue des élections de cet automne.

En entrevue à LCN, le chef péquiste a indiqué vouloir mettre le projet de souveraineté au cœur de son discours électoral. Il décoche par le fait même une flèche à la CAQ, critiquant l’ambiguïté «nationaliste» de François Legault.

«On pense que c’est en portant fièrement notre option qu’on va la faire avancer et non en se cachant et en y renonçant», clame M. St-Pierre Plamondon.

Selon lui, les nominations récentes de Caroline St-Hilaire et Bernard Drainville, candidats pour la CAQ, ne représentent pas une gifle au visage pour le Parti québécois. Elles permettent plutôt de tracer une ligne de démarcation très claire entre le PQ et la formation de François Legault.

«Il y a des gens qui sont si peu fiers de l’idée d’indépendance du Québec, qu’ils ne sont pas capables de se dire indépendantistes en toute honnêteté. Ils ne sont pas capables d’évoquer l’idée publiquement», affirme Paul St-Pierre Plamondon.

Ce dernier est d’avis que le Parti québécois, et son projet d’indépendance, représente la meilleure option pour protéger l’environnement, la culture, la langue et pour avoir obtenir plus de concessions de la part du fédéral.

«Je pense qu’il n’y a pas grand monde qui pense que si la CAQ obtient quelques députés de plus, par magie, Ottawa va se mettre à dire oui à toutes ces demandes-là. Donc, c’est important qu’il y ait une voix assumée très fière de l’option de l‘indépendance du Québec, qui est un vrai projet de société qui rassemble toutes les générations», soutient le chef du Parti québécois.

Paul St-Pierre Plamondon entend donc combatte le cynisme avec ses convictions et des promesses sincères. Pour lui, rien n’est joué pour le moment. Il souhaite voir un véritable débat d’idées durant la campagne électorale. Si cet objectif est atteint, le PQ pourrait surprendre, indique-t-il.

«Si on peut être entendus et jugés au mérite de nos propositions et des gens qu’on a, déjà, ça va être le jour et la nuit pour nous», mentionne le politicien.

