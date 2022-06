Des outils pour garder les élèves motivés cet été

Les jeunes sont souvent moins motivés à retourner sur les bancs de l'école après la période estivale, entre autres parce qu'ils ont tendance à oublier les notions apprises pendant l'année scolaire, a constaté le Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire (CRÉPAS).

• À lire aussi: Quand ça ne va plus à l’école, où vont les jeunes?

• À lire aussi: Sur les bancs d’école, on apprend à persévérer

Cet été, on garde nos esprits aiguisés! C'est l'objectif que s'est lancé le Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le but est de sensibiliser les parents à la «glissade d'été» et de permettre aux jeunes du 1er cycle d'être mieux outillés.

«C'est un phénomène qui se produit durant l'été, durant une longue période sans aller à l'école, donc sans utiliser des compétences surtout en littératie et en numératie. Il va comme y avoir une perte au niveau des acquis. Donc les enfants vont retourner à l'école en septembre et il va y avoir un rattrapage à faire», a expliqué Mireille Bouchard, professionnelle en intervention pour le CRÉPAS.

Pour éviter que ça arrive, l'escouade de la persévérance scolaire distribuera 225 trousses, au cours de la semaine, dans divers organismes de la région.

«On voulait faire un projet qui allait aller directement dans les maisons pour stimuler les enfants et aussi de donner l'opportunité à ces familles-là, à ces parents-là, de faire des choses pour aider leurs enfants dans leur parcours scolaire», a ajouté Mme Bouchard.

Chaque trousse comprend deux albums jeunesse, des mots croisés, un cahier d'activités de mathématiques et de français, une liste de défis ludiques et un carnet spécialement conçu par le CRÉPAS.

Près de 75% des jeunes qui vont en bénéficier proviennent de milieux défavorisés. C'est pourquoi le Centre d'Intervention familiale Le Transit était un allié tout destiné pour contribuer à cette première initiative.

«On le voit de plus en plus, à cause de la pandémie qu'il y a un petit décrochage au niveau des apprentissages, que la motivation est moins là même au courant de l'année. On le voit aussi au niveau des adolescents donc si on peut dans l'immédiat travailler avec la jeunesse, avec les plus jeunes qui vont au primaire pour les outiller», a constaté Stéphanie L’Espérance, directrice au Centre d’intervention familiale Le Transit.

D’autres projets stimulants pour les jeunes

Pour stimuler la motivation des adolescents du secondaire, 14 projets seront développés en collaboration avec les maisons de jeunes de la région.

«On va aller travailler autrement avec les ados. On va plutôt essayer de les impliquer dans le développement d'un projet. On va beaucoup travailler la connaissance de soi, l'estime de soi», a indiqué Mme Bouchard.

Et une autre collaboration cette fois avec le carrefour jeunesse emploi du Lac-Saint-Jean permettra de mettre sur pied un camp entrepreneurial afin d'aider les jeunes à trouver leur projet de vie dès l'âge de 12 ans.