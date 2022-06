La commission du 6 janvier, date marquante pour la sphère politique américaine, soulève une question importante; Donald Trump risque-t-il la prison? Mario Dumont tente d’y répondre.

• À lire aussi: Les trumpistes toujours convaincus que la présidentielle de 2020 leur a été «volée»

• À lire aussi: Le 6 janvier 2021, le jour où la démocratie américaine a tremblé

Cette commission parlementaire, chapeautée par Bennie Thomson, la commission considère que son travail consiste à condamner M. Trump devant le tribunal de l'opinion publique.

Toutefois, si Trump est accusé comme étant en grande partie responsable de l’assaut sur le Capitole, plusieurs doutent qu’il aille derrière les barreaux.

«À la fin, la question va devenir plus politique. Si on met Donald Trump en prison, est-ce que les ministres de Trump, les gens armés qui le soutiennent vont devenir plus dangereux que jamais?», a souligné Mario Dumont sur les ondes de LCN.

Selon lui, il n’y avait qu’un but à l’assaut du Capitole; il s’agissait d’empêcher la transition ordonnée du pouvoir.

«Dès que l’on déroge à la transition harmonieuse du pouvoir, [Trump] s’arrange pour rester au pouvoir, a dit M. Dumont. C’est typique des coups d’État, c’est comme ça qu’ont procédé des dictateurs afin de trouver des façons de se maintenir au pouvoir.»

«C’est comme ça que les guerres civiles se déclenchent», a-t-il ajouté.

L’analyste se permet de comparer le Québec à ses voisins américains, notant que la Belle province est «admirable» en terme de passation du pouvoir.

Mario Dumont voit mal comment une commission qui expose les torts de l’ex-président dans l’assaut du Capitole peut se permettre de ne pas l’envoyer en prison.

«Les États-Unis vivent des heures très difficiles», a mentionné Dumont.

Voyez la chronique de Mario Dumont dans la vidéo ci-dessus.