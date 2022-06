EN DIRECT | 107e journée de guerre en Ukraine

L'armée ukrainienne affirme avoir frappé des positions russes dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, région en quasi-totalité sous contrôle des forces russes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare que ses soldats résistent à Sievierodonetsk, où d'intenses combats de rue se poursuivent contre les troupes russes, ville stratégique dont dépend le contrôle de l'entière région du Donbass.

7h45 | La Finlande veut construire des clôtures sur sa frontière avec la Russie

La Finlande prévoit construire de nouvelles clôtures sur certaines portions de sa frontière avec la Russie en conséquence de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, a-t-on appris vendredi auprès du gouvernement.

7h17 | Zelensky plaide pour la candidature de l'Ukraine à l'UE

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a plaidé vendredi pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, appelant à ne pas laisser son pays dans une «zone grise», alors que les dirigeants de l'UE doivent décider d'ici fin juin s'ils lui accordent le statut officiel de candidat à l'UE.

«La première chose est de supprimer enfin cette "zone grise", si tentante pour l'Etat russe (...) Dans les semaines à venir, l'Union européenne pourrait franchir une étape historique qui prouvera que les mots sur l'appartenance du peuple ukrainien à la famille européenne ne sont pas vains», a déclaré le président ukrainien par visioconférence, lors d'une conférence internationale sur la démocratie à Copenhague.

6h36 | Russie: la Banque centrale baisse son taux directeur de 11% à 9,50%

La Banque centrale russe a abaissé son taux directeur de 11% à 9,50% vendredi, estimant que malgré un environnement «difficile» pour l'économie russe, «l'inflation ralentit plus vite et le déclin de l'activité économique est moins important» qu'elle ne l'avait prévu.

La Banque centrale, qui avait drastiquement augmenté son taux de 9,50% à 20% dans la foulée des premières sanctions fin février, l'a ainsi rétabli au niveau d'avant le début de l'intervention militaire en Ukraine.

6h35 | L'ONU inquiète après la condamnation à mort de combattants étrangers à Donetsk

Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme a fait part vendredi de sa préoccupation après la condamnation à mort par les autorités séparatistes prorusses de combattants étrangers ayant combattu aux cotés des Ukrainiens.

«Depuis 2015, nous avons observé que le soi-disant système judiciaire de ces républiques autoproclamées ne satisfont pas aux garanties essentielles d'un procès équitable (...). De tels procès contre des prisonniers de guerre constituent un crime de guerre», a déclaré une porte-parole, Ravina Shamdasani, lors d'un point de presse à Genève.

3h53 | Kyïv bombarde des positions russes dans la région de Kherson

L'armée ukrainienne a affirmé vendredi avoir frappé des positions russes dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, région en quasi-totalité sous contrôle des forces russes où Kyïv redoute que Moscou organise bientôt un référendum en vue d'une annexion à la Russie.

0h47 | Devant la Russie, la Finlande s'interroge sur son «talon d'Achille» démilitarisé

Ses milliers d'îlots rocheux, ses paysages bucoliques... et sa zone démilitarisée sous l'oeil d'un consulat russe: dans l'archipel finlandais des îles Åland, toute présence militaire est impossible en vertu de traités avec la Russie remontant à plus de 160 ans.

La demande d'adhésion de la Finlande à l'OTAN à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou a relancé le débat sur le statut militaire de cet archipel autonome de 30.000 habitants, niché en mer Baltique à mi-chemin entre la Suède et la Finlande.

0h46 | Journal de Marioupol: la guerre en Ukraine vue par un enfant

C'est l'un des chapitres les plus sanglants de la guerre en Ukraine raconté avec les mots et les dessins d'un garçon de huit ans: Iegor Kravtsov a tenu un journal intime secret à Marioupol, au moment où la ville tombait sous la coupe des forces russes.

Terré pendant des semaines dans une cave avec sa famille, Iegor s'est maintenu occupé en remplissant les pages de son petit cahier bleu, avec une image idyllique de la Grèce sur la couverture.

«J'ai bien dormi, puis je me suis réveillé, j'ai souri et j'ai lu 25 pages. Aussi, mon grand-père est mort le 26 avril», récite le garçon en lisant une page de son journal, après s'être échappé de la ville dévastée par les combats avec sa mère et sa soeur.