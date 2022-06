L’Assemblée nationale vieille et inefficace, clame Catherine Dorion

Alors qu’elle s’apprête à quitter l’Assemblée nationale, la députée de Québec solidaire, Catherine Dorion, a livré le fonds de sa pensée à propos de l’institution, en entrevue à l’émission «Le Bilan».

«Je referais tout ça from scratch, à partir du début. On a hérité d’un système parlementaire britannique qui est vieux de plusieurs siècles et qui a été inventé pour une époque où tout allait lentement», clame la députée de Taschereau.

Cette dernière affirme qu’aujourd’hui, la crise climatique, les réseaux sociaux et le capitalisme numérique imposent un tout autre rythme.

«Les codes et les façons de faire de l’Assemblée nationale sont dépassés», soutient l’élue.

«Pour la faire fonctionner d’une façon qui nous permette, comme peuple, de réagir aux grands défis qui s’en viennent et qui sont déjà là, on ne peut plus se permettre d’être dans ces vieilles patentes-là qui prennent énormément de temps», ajoute-t-elle.

Catherine Dorion considère notamment que le format et le fonctionnement de la période de questions rendent cet exercice pratiquement futile.

«Qui, au Québec, est capable de dire qu’il y a beaucoup d’intelligence dans ces moments-là?», demande la députée solidaire.

«Combien de choses qui ne servent à rien dans cette institution-là simplement parce que c’est la tradition?», ajoute l’élue.

Contrairement à Claire Samson, Catherine Dorion ne croit pas qu’il y ait des «députés plantes vertes», mais plutôt que certains élus sont parfois contraints de «faire la plante verte».

«Des députés qu’on assoit derrière des chaises en disant : ‘’tu n’as rien à faire. Tu peux faire ce que tu veux sur ton ordi. Je veux juste que, huit fois pendant les cinq heures, quand on va te demander si c’est adopté, tu dises pareil comme le boss de ton parti», illustre la députée de Taschereau.

Mme Dorion estime que bon nombre de ses collègues ainsi que plusieurs journalistes sont d’accord pour dire que l’Assemblée nationale doit être repensée pour être fonctionnelle. Il faut mettre fin aux pertes de temps et aux pertes de sens, martèle la politicienne.

«C’est trop vieux. La vie va très vite. Politiquement, les gens ont un sentiment d’impuissance. Ils ont l’impression qu’ils n’ont pas de prise sur leur époque. Il faut que notre Assemblée nationale soit plus efficace», indique-t-elle.

