L'avocate de Johnny Depp qualifie les rumeurs de romance entre eux de «sexistes»

Camille Vasquez, qui a représenté Johnny Depp lors de son procès contre Amber Heard à Fairfax en Virginie, a qualifié les rumeurs d'une romance entre elle et l'acteur de «sexistes».

• À lire aussi: Johnny Depp va sortir un album avec Jeff Beck

• À lire aussi: La victoire judiciaire de Johnny Depp «potentiellement catastrophique» pour les victimes de violences

• À lire aussi: Ovation debout pour Johnny Depp en Angleterre

«Je me soucie très profondément de mes clients et nous sommes évidemment devenus proches, a-t-elle déclaré à People. Mais quand je dis nous, je veux dire toute l'équipe, et bien sûr cela inclut Johnny.»

L'avocate a ajouté que l'acteur de Pirates des Caraïbes était un ami et un client depuis quatre ans et demi. Décrivant ces rumeurs comme «contraires à l'éthique», elle a ajouté: «C'est sexiste. C'est malheureux et c'est décevant, mais en même temps, ça va de pair avec ce genre de travail. Je ne peux pas dire que je sois très surprise.»

A l'affirmation selon laquelle elle aurait été trop intime physiquement avec la star américaine lors de son procès, elle a rappelé ses origines «cubaines et colombiennes».

«Je suis tactile. Que voulez-vous que je dise? J'embrasse tout le monde. Et je n'ai pas honte de ça», a-t-elle lancé.

«Cet homme se battait pour retrouver sa vie et cela m'a brisé le cœur de le voir jour après jour devoir s'asseoir là et écouter les allégations les plus horribles portées contre lui. Et si je pouvais apporter un peu de réconfort, alors bien sûr je le faisais, que ce soit en lui tenant la main ou en lui faisant savoir que nous étions là et que nous allions nous battre pour lui parce qu'il le méritait», a ajouté Camille Vasquez.