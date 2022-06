Le port de Québec «a appris» de Laurentia

S’il est encore trop tôt pour connaître les plans du port de Québec pour son avenir, l’administration portuaire «a appris» de l’échec du projet Laurentia et «pense autrement», selon son PDG.

En marge de la présentation du bilan pour l’année 2021 de l’Administration portuaire de Québec (APQ), vendredi, le président-directeur général Mario Girard a expliqué que la réflexion sur la planification stratégique de son organisation, entamée l’automne dernier, n’est pas terminée et se poursuit jusqu’à l’automne.

«C’est sûr qu’on pense différemment, on pense autrement. On a appris avec toutes les expériences de Laurentia, donc on voit les choses différemment. On va changer un peu les façons de faire. On va dialoguer davantage avec la communauté», déclare-t-il en entrevue avec Le Journal.

Le projet de terminal de conteneurs Laurentia avait été rejeté par Ottawa en juin 2021 en raison de ses effets environnementaux appréhendés.

Situation stratégique

Selon M. Girard, il n’en demeure pas moins que le port de Québec est «le seul sur le Saint-Laurent» à réunir deux éléments stratégiques pour les chaînes logistiques, soit la profondeur de l’eau et l’intermodalité avec les autres modes de transport (chemins de fer et grandes autoroutes).

«On est véritablement chanceux d’avoir ces deux éléments-là, c’est là-dessus qu’il faut miser, toujours dans le respect de l’environnement, la communauté, aller vers un port de plus en plus innovant. [...] Comment on veut utiliser ça au meilleur bénéfice de toute la communauté du Québec et de notre communauté locale aussi?», explique-t-il.

Le port prévoit de rendre publics les résultats de sa réflexion avant la fin de l’année 2022. La démarche vise à apprendre des meilleures pratiques autour du globe et à s’arrimer aux grandes tendances, comme la transition énergétique et la lutte aux changements climatiques.

«Le port de Québec représente un actif qui a un potentiel exceptionnel dans le développement des chaînes logistiques plus vertes, plus durables, plus responsables», insiste M. Girard.

Bilan

La réunion publique annuelle de l’APQ a permis d’apprendre que 28,3 millions de tonnes de marchandises ont été manutentionnées via ses quais en 2021, soit une augmentation de 4,8 % par rapport à 2020.

Malgré la pandémie, le port de Québec a enregistré l’an dernier le quatrième volume le plus important de son histoire.

D’autre part, il a maintenu pour une quatrième année consécutive le niveau le plus élevé de certification environnementale du programme de l’Alliance verte, soit la plus longue période parmi les 48 administrations portuaires nord-américaines participantes.