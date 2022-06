Les deux ans de pandémie ont fait mal à Sherbrooke

L’an dernier, 2,5 millions de dollars en dépenses touristiques ont été perdus pour la ville de Sherbrooke.

Destination Sherbrooke souhaitait que 2022 soit le début d’un retour à la normale, il faudra toutefois patienter encore un peu. L’organisme constate une reprise pour les hôtels et les événements sportifs, mais les activités tournent au ralenti au Centre de Foires de Sherbrooke.

Avant la pandémie, Sherbrooke accueillait une centaine d’événements et de congrès chaque année. Uniquement au Centre de Foires, environ 65 activités majeures étaient prévues.

Le télétravail et les rencontres virtuelles ne sont pas étrangers à ce ralentissement. Les organisateurs évaluent la pertinence de se regrouper en présentiel, une situation similaire dans plusieurs régions du Québec.

Des bons coups

Malgré le contexte difficile, Sherbrooke a quand même réussi plusieurs bons coups.

Au total, 90% des locations de vélos et de trottinettes électriques ont été faites par des Sherbrookois. L’activité hivernale Étincelle au parc Jacques-Cartier a aussi connu beaucoup de succès, 70 000 personnes se sont déplacées pour l’occasion. Et le tour guidé Sherbus a accueilli plus de 2000 passagers.