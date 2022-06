L’Hôpital du Lakeshore à éviter ce week-end

Les patients sont invités à éviter l’Hôpital général du Lakeshore cette fin de semaine.

• À lire aussi: Hôpital général du Lakeshore: l’unité des naissances fermée en fin de semaine

• À lire aussi: Près de 16% des infirmières ne sont pas à leur poste

• À lire aussi: Clinique d’accès rapide: une solution aux hôpitaux débordés?

Le Syndicat des professionnelles en soins de santé de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (SPSSSODIM), qui craint un bris de service, demande à la population de ne pas se présenter à l’urgence de l’établissement situé à Pointe-Claire.

«Nous avons un taux d’occupation qui dépasse 150% et il nous manque au moins la moitié des infirmières sur plusieurs quarts de travail, ce faisant il manque 4,5 ou 6 infirmières par quart de travail», affirme la présidente du syndicat, Johanne Riendeau, par voie de communiqué.

«Il ne nous est plus possible d’assurer des soins sécuritaires et de qualité à la population normalement desservie par notre établissement», ajoute-t-elle.

Le syndicat affirme que le manque de main-d’œuvre rend la situation «intenable» pour le personnel hospitalier.

«Nos membres sont épuisées, elles sont à bout de souffle et malgré les efforts consentis de part et d’autre, force est de constater que c’est insuffisant et que nous n’avons plus d’autre choix que de demander la collaboration de la population», clame Mme Riendeau.

Les professionnelles affirment appréhender la saison estivale et demandent au gouvernement des mesures incitatives pour obtenir des ratios sécuritaires et ainsi réussir à traverser l’été sans bris de service.