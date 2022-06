Météo au Québec: après la pluie, du beau temps pour le week-end

Après la pluie et des risques d’orage vendredi, du beau temps généralement ensoleillé avec quelques nuages passagers s’amène pour le week-end dans la majeure partie du Québec.

Les averses devraient cesser en après-midi dans les secteurs du sud-ouest allant de l’Abitibi à la Montérégie, alors que le mercure ne dépassera pas les 20 degrés vendredi à Montréal.

De la pluie intermittente est attendue en matinée dans le centre de la province, notamment en Estrie, à Québec et en Beauce, avec des risques d’orage dans les secteurs un peu plus au nord.

L’est de la province sera également arrosé, avec de la pluie parfois forte, alors que de 20 à 30 millimètres sont attendus sur les hauteurs du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Les conditions météorologiques seront nettement meilleures samedi et dimanche, selon Environnement Canada qui prévoit des températures à la hausse avec un humidex de 27.

Le week-end sera donc marqué par une alternance de soleil et de nuages dans le sud et le centre de la province, alors que les secteurs de l’est du Québec auront du temps ensoleillé.

Même s’il y aura un peu plus de nuages dimanche, les températures seront toujours stables entre 23 et 25 dans le sud et entre 19 et 21 degrés dans les secteurs du nord.