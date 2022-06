Pluies torrentielles : les agriculteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean demandent l'aide de Québec

Plus de 170 millimètres de pluies sont tombés à Normandin durant le mois de mai, une catastrophe pour des centaines de producteurs de céréales qui réclament l'aide du gouvernement pour s'en sortir.

Ils craignent ne pas pouvoir récolter les semences et demandent l'aide du gouvernement Legault. «Je n’ai jamais vu ça, depuis 1988, a expliqué Pierre Murray.Je demande au premier ministre qu’on soit considéré “zone sinistrée”.»

«Je pense que nous sommes rendus là, avec des programmes spéciaux. », a confirmé le président de l’Union des producteurs agricoles de la région, Mario Théberge.

Ils ont énormément de retard dans le haut du Lac-Saint-Jean. Ce sont environ 300 agriculteurs qui sont touchés.

«Habituellement à ce temps-ci, j’ai 90 % de fait, actuellement je n’ai même pas 10% », a affirmé Fabien Villeneuve, agriculteur, ferme Fabien Villeneuve.

Pour certaines semences, il est déjà trop tard. Pour le maïs, la date butoir était le premier juin. « Il est presque rendu minuit moins cinq dans les dates limites au niveau des programmes d’assurances. Avoine et l’orge, on est pas rendu là et le 15 juin c’est fini», a expliqué M. Murray.

Financièrement, la facture risque d’être salée pour les agriculteurs.

« Tous les jours, je me dis que j’ai beaucoup de grain pas semé», a rapporté l'agriculteur.