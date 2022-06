Plus de 15 000 réfugiés afghans accueillis au Canada

​​L’arrivée de 300 nouveaux réfugiés afghans, mercredi, à l’aéroport de Toronto, a marqué l’accueil de plus de 15 000 Afghans au Canada depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021.

À ce jour, plus de 15 475 Afghans sont arrivés au pays. Les derniers sont arrivés à Toronto, le 8 juin dernier, à bord d'un vol nolisé comptant à peu près 300 personnes.

En décembre, le ministre de l'Immigration, Sean Fraser, avait déclaré qu'il pourrait falloir deux ans pour tenir la promesse du gouvernement canadien d'amener 40 000 réfugiés afghans au Canada.

«Même s'il reste encore beaucoup à faire, je félicite les nombreuses personnes et les nombreux partenaires qui nous ont aidés à transporter de façon sécuritaire plus de 15 000 ressortissants afghans au Canada. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli jusqu'à présent et demeurons résolus à en faire plus pour aider les réfugiés afghans», a déclaré vendredi via communiqué M. Fraser.