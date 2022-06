Trente ans pour la fromagerie L’Ancêtre

La fabrication de beurre et de fromage biologique... C'est le pari qu'ont fait neuf familles en 1992 en lançant la fromagerie biologique l'Ancêtre à Bécancour.

Alors que le marché biologique n'était pas encore très développé, les préjugés étaient nombreux.

«Les commentaires disant qu’il était impossible de faire ça de façon rentable, que c'était trop compliqué... Au départ, il y avait énormément de résistance. Il y en a encore aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher», raconte le président-directeur général de la fromagerie l'Ancêtre, Pascal Désilet.

Feta, Suisse, parmesan... Trente ans plus tard, ce sont pourtant 20 variétés de fromages et quatre sortes de beurre qui sont sur le marché avec près de 2000 points de vente partout au pays.

Très tôt, les exportations ont commencé surtout dans l'Ouest canadien, la demande y étant importante.

Aujourd'hui, 70 % de la production est vendue à l'extérieur du Québec.

Bio et qualité

Les deux produits sont fabriqués à Bécancour, à l'arrière de la boutique. La fromagerie se démarque par la qualité de son lait biologique, mais surtout par la façon traditionnelle de fabriquer le fromage cheddar.

«Présentement, on fait le cheddar thermisé. On le travaille pour qu'il écrase donc on le pile, on le coupe, on le pile... On va aller jusqu'à l'étape 5», explique l'aide-fromager, Marcel Richard.

Le fromage en grain chaud est également très populaire.

C'est initialement pour la santé, l'environnement et le bien-être animal que les propriétaires ont choisi de se lancer.

«C'est un des éléments qu'on veut mettre de l'avant en fêtant 30e anniversaire. Je pense que ça symbolise que oui, la production biologique est viable», ajoute M. Désilet.

Pour l'occasion, une fête familiale est organisée ce dimanche, de 11 à 15h, à la fromagerie où les personnes présentes pourront déguster de nouveaux produits comme les fromages à raclette et à fondue.