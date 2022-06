Un possible report des travaux sur la 138

L'asphaltage de la route 138 entre les villages de Natashquan et Kegaska pourrait être reporté à l'an prochain, faute de main-d'œuvre pour surveiller le chantier.

• À lire aussi: Sur la route la plus sinueuse du Québec

Huit ans après l'ouverture du tronçon de 28 kilomètres entre la rivière Natashquan et le village de Kegaska, la route 138 devait être enfin recouverte d'asphalte. Pour ce faire, le ministère des Transports avait une entente de collaboration avec la communauté innue de Nutashkuan. Le hic, c'est qu'il cherche toujours une firme pour assurer la surveillance du chantier.

«Malgré l’appel d’offres publiques qui a été lancé sur le SEAO, on n’a aucun soumissionnaire pour l’instant pour la surveillance des travaux. Donc, ça se pourrait que les travaux soient repoussés en 2023 en raison de ça. Pour l’instant, on essaie d’évaluer d’autres solutions et on espère encore pouvoir y aller d’ici l’automne. Mais s’il est trop tard en saison, on devra repousser malheureusement», a expliqué la conseillère en communication du ministère des Transports, Caroline Rondeau.

La pénurie de main- d’œuvre et le manque d’intérêt des firmes pour des chantiers éloignés dans les grands centres expliqueraient cette absence de soumissionnaires. Le phénomène prend de l’ampleur et pourrait retarder d’autres projets sur la Côte-Nord.

«C’est quelque chose que l’on commence à voir de plus en plus pour certains projets routiers aussi. Je pense à la 389 notamment. On n’a pas de soumissionnaire pour des travaux de surveillance. On sait que la pénurie de main-d’œuvre touche tous les secteurs. Ça commence à toucher les firmes», a-t-il ajouté.

Malgré ces difficultés, des travaux se poursuivent quand même cet été pour le prolongement de la route 138 sur la Basse-Côte-Nord. Actuellement, le principal chantier se trouve à La Romaine, où la construction d’un tronçon de 11 km se poursuivra jusqu’à l’an prochain.

Le ministère est en préparation des plans et devis pour un tronçon de 20 kilomètres entre Tête-à-la-Baleine et La Tabatière.

Et ailleurs, sur la Basse-Côte-Nord, une étude d’opportunité se poursuit pour préciser des tracés préliminaires.

Il reste encore 400 kilomètres de route à construire pour relier tous les villages de la Basse-Côte-Nord au réseau routier québécois.