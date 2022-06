Un projet pour améliorer les soins de santé en région

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent lance un nouveau projet pilote en partenariat avec l’UQAR afin de rendre les soins de santé plus accessible pour tous, dont les patients en région.

Cette initiative vise à améliorer l’accès aux soins de santé en milieu rural en mettant l’accent sur la collaboration interprofessionnelle.

Des infirmières praticiennes spécialisées de première ligne (IPSPL) vont prendre en charge des territoires ruraux. Concrètement, elles assureront le suivi des patients orphelins et inscrits, la participation au guichet d’accès à la première ligne (GAP), et également les soins à domicile et de proximité.

Les IPSPL seront associées aux équipes de trois groupes de médecine familiale, soit les GMF du Fleuve et du Boisé Langevin de Rimouski, et le GMF-U de Trois-Pistoles.

L’objectif de ce projet pilote n’est pas de répondre à la pénurie de médecins de famille, mais plutôt de démocratiser les soins de santé aux résidents des zones rurales, pour qui l’accès aux soins peut parfois être difficile.

«Ce qu’on veut justement c’est de mieux hiérarchiser les soins et les services, que les médecins puissent réellement se pencher sur la clientèle qui est plus vulnérable, et mettre à profit tous nos professionnels de la santé, en commençant bien sûr avec nos infirmières, nos cliniciennes, nos IPSPL, explique la PDG du CISSS-BSL Isabelle Malo. Donc c’est le bon professionnel, au bon moment, pour répondre au bon besoin».

«En ce moment, il y a des zones grises entre les différents professionnels, notamment avec ce que les IPSPL et les médecins peuvent faire, ajoute le Dr Olivier Groulx, médecin. Mais on veut essayer de mieux définir ces zones grises là pour vraiment savoir ce que l’IPSPL peut faire à la faveur de leur nouvelle autonomie qui leur a été accordée au cours des dernières années.»

Présentement à l’UQAR, 18 infirmières suivent la formation d’IPSPL depuis l’automne 2021. 20 autres vont s’ajouter à la prochaine cohorte de 2022, et les premières finissantes sont attendues pour décembre 2023.

Le CISSS et l’UQAR sont sûrs que les finissantes demeureront au Bas-Saint-Laurent, puisque ces dernières ont suivi leur formation dans la région. Le projet pilote sera officiellement lancé d’ici un an.