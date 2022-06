Violence près des écoles : 12 suspects arrêtés

Deux opérations distinctes ont été menées par le SPVM, menant à l’arrestation de douze suspects, dont neuf mineurs.

La première opération a eu lieu dans le quartier d’Anjou, où quatre suspects âgés de 15 à 20 ans appartenant à un gang de rue criminalisé ont été appréhendés. Ces derniers avaient en leur possession des armes à feu, des munitions et des outils de cambriolage.

La seconde intervention s’est déroulée à Ahunstic-Cartierville, et a vu huit mineurs arrêtés. Ils étaient liés à des affaires d’extorsion, de harcèlement et d’intimidation à l’endroit d’un élève qui fréquente le même établissement.

Une violence habituelle

Des jeunes interrogés par TVA Nouvelles ont confié être confrontés quotidiennement à la violence.

«Quand il y a des gens qui passent on entend leur conversation, et on entend qu’ils parlent d’armes à feu», a relaté l’un d’entre eux. «Des fois ils sont discrets, mais moi je me rapproche pas trop d’eux, je veux pas être dans les problèmes», s’est-il inquiété.

Vivre avec la criminalité est devenu monnaie courante dans la région de Montréal, et ce, même pour les plus jeunes.

«Il y a genre deux ans il y a eu les premiers coups de feu que j’ai entendu, et j’ai tout de suite regardé, j’étais curieux. Il y a même pas une semaine j’ai entendu des coups de feu, j’étais habitué», s’est confié un autre, âgé de seulement 13 ans.

«C’est devenu une habitude», ont-ils déploré.