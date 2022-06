Aide juridique: les avocats méritent la parité avec les autres procureurs

Les avocats de l’aide juridique sont actuellement en moyens de pression afin d’obtenir la parité de traitement avec leurs homologues du DPCP.

Puisque le travail des avocats d’aide juridique est méconnu de la population en général, nous jugeons important d’expliquer en quoi notre travail est essentiel et en quoi la parité entre les procureurs de la Couronne et les avocats de l’aide juridique est fondamentale à un système de justice égalitaire.

Défendre les droits des vulnérablesf

Les avocats de l’aide juridique ont pour mission de défendre les droits des personnes moins bien nanties, souvent vulnérables comme, entre autres, les enfants, les familles monoparentales et les personnes ayant des problématiques de santé mentale ou de toxicomanie.

Ces personnes et la population doivent absolument maintenir leur confiance envers notre système de justice et être convaincues qu’il est équitable. Pour ce faire, la parité est nécessaire. Comment pourrions-nous expliquer à notre société que les avocats portant les accusations méritent un salaire plus élevé que ceux qui défendent les droits et libertés des personnes vulnérables ? Quel message cela envoie ?

Depuis des décennies, les avocats de l’aide juridique doivent se battre afin d’obtenir la parité avec les procureurs de la Couronne. Cela envoie l’image d’une inégalité importante à l’intérieur de notre système de justice. Un système où les moyens de l’État semblent privilégiés par rapport à ceux des citoyens.

Reconnaître, une fois pour toutes, la parité entre l’aide juridique et le DPCP réparerait cette image. Cela démontrerait aussi que le gouvernement reconnaît que les valeurs telles que la compassion, la bienveillance, la réhabilitation, l’inclusion et la lutte contre les inégalités sociales sont des valeurs essentielles au bon fonctionnement d’une société et d’un système judiciaire.

Des dossiers prioritaires

De plus, les avocats de l’aide juridique sont les premiers impliqués dans les dossiers que le gouvernement lui-même qualifie de prioritaires, tels les dossiers en droit de la jeunesse, en matière de violence conjugale ou sexuelle, en matière de santé mentale et de « rénoviction ».

Nous sommes aussi régulièrement nommés par les juges afin de procéder aux contre-interrogatoires des victimes ou des enfants lorsque des accusés se représentent seuls. Ce travail est primordial puisqu’il permet de faciliter le passage des victimes et témoins vulnérables à la Cour et ainsi augmenter leur confiance envers le système judiciaire.

Nous représentons également plusieurs personnes qui autrement se représenteraient seules, faute de moyens. Nous veillons ainsi au respect de leurs droits en plus d’assurer l’efficacité des tribunaux, ce qui profite à toute la société en aidant à optimiser les délais judiciaires. Nous travaillons en étroite collaboration avec les organismes communautaires en dirigeant nos clients vers les différentes ressources disponibles. Ainsi, nous participons à la réduction des méfaits et à trouver des solutions afin de prévenir la récidive.

Les avocats de l’aide juridique sont des professionnels très bien formés, compétents et passionnés par leur travail. Nous veillons constamment à une juste représentation des individus devant les tribunaux et nous aidons nos clients à traverser le processus judiciaire. Nous travaillons avec une clientèle vivant de grandes inégalités sociales et, sans jugement, nous nous assurons que les personnes soient représentées avec compétence et rigueur devant les tribunaux, peu importe leurs moyens financiers.

Nous avons choisi ce travail, car nous croyons en une justice équitable pour tous et non seulement pour ceux qui en ont les moyens. Nous espérons que le gouvernement partagera également cette vision de la justice.

Jean-Riel Naud, avocat à l'aide juridique de Victoriaville

Karine Bussière, avocate à l'aide juridique de Shawinigan