Bientôt la fin des retards dans les aéroports du Canada

Les longues heures d'attente dans les grands aéroports canadiens pourraient être chose du passé d'ici quelques semaines, selon le ministre du Tourisme.

• À lire aussi: Les tests aléatoires temporairement suspendus dans les aéroports canadiens

• À lire aussi: Des grèves menacent le transport aérien cet été

• À lire aussi: Avertissement à tous les voyageurs: l’été s’annonce chaud à Montréal-Trudeau

En mai, plusieurs voyageurs ont dénoncé les délais d'attente interminables dans les grands aéroports du Canada, en particulier du côté de l’aéroport Pearson, à Toronto.

Or, la situation pourrait s'améliorer d'ici les prochaines semaines. «Je ne veux pas que les Canadiens et les voyageurs fassent la queue. [...] Cet été, je veux m'assurer que les gens gardent un bon souvenir de leur voyage une fois à l'aéroport, et pas qu'ils en partent avec une expérience négative», a déclaré à CTV News le ministre du Tourisme du Canada, Randy Boissonnault.

Celui-ci a voulu rassurer la population; le fédéral fait de cette problématique une priorité et la situation pourrait être réglée bien assez tôt.

D'ailleurs, dans un communiqué publié mercredi, Ottawa affirmait que des améliorations récentes dans les aéroports commençaient déjà à porter fruit. Dans les aéroports de Pearson, à Toronto et à l'aéroport international de Vancouver, par exemple, seulement 3 % des voyageurs attendaient plus de 30 minutes en ligne.

La suspension temporaire des tests aléatoires pour détecter la COVID-19 chez les personnes vaccinées entre le 11 et le 30 juin contribuera forcément à la réduction du temps d'attente. À compter du mois de juillet, tous les tests, y compris pour les voyageurs non-vaccinés, seront effectués hors site.

«Le gouvernement du Canada reconnaît l’incidence des temps d’attente importants dans certains aéroports canadiens sur les voyageurs. Nous continuons de travailler avec les aéroports, les compagnies aériennes, les bagagistes et d’autres partenaires pour mettre en œuvre des solutions visant à réduire les retards à l’approche de la haute saison estivale», peut-on lire dans le communiqué du ministère du Tourisme.