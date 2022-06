Bilan de la CAQ: la victoire de la troisième voie

Finie, l’attente du grand soir qui mènera le Québec à la souveraineté ou résolument dans la fédération canadienne. La CAQ a ouvert une troisième voie, qui s’appuie sur les consensus pour faire avancer le Québec à coups de petits gains, au grand dam du PQ et du PLQ. Bilan.

Après un premier mandat à caracoler en tête des sondages, le constat est clair : François Legault a réussi son pari de faire sortir le Québec de l’impasse souverainistes-fédéralistes dans laquelle il était engagé depuis le référendum de 1995.

« Je pense que l’évolution des Québécois nous a amenés vers cette troisième voie », constate le ministre Simon Jolin-Barrette.

Le politologue Éric Montigny observe lui aussi que l’élection de la CAQ a concrétisé un réalignement en cours depuis 2007.

« En politique, il n’y a rien d’inévitable, et le retour en arrière est possible, mais il y a des forces structurelles qui sont fortes », dit le professeur au département de science politique de l’Université Laval.

Son collègue au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta, Frédéric Boily, abonde dans le même sens.

« On le voit clairement avec les difficultés rencontrées par le Parti libéral du Québec et le Parti Québécois, ce n’est pas une parenthèse », analyse-t-il.

Marquer la coupure

Simon Jolin-Barrette, Ministre

Simon Jolin-Barrette ne s’en cache pas, la CAQ a voulu apporter de nombreux changements rapidement en faisant adopter 126 projets de loi en quatre ans.

« On livre les engagements promis », dit le leader parlementaire, tout en qualifiant la législature précédente de période d’« inertie ».

Frédéric Boily note d’ailleurs que le gouvernement Legault a cherché à établir sa crédibilité dès son arrivée au pouvoir, avec l’adoption rapide de la loi sur la laïcité et d’un premier budget plus dépensier qu’attendu.

« On attendait un budget plus à droite, plus adéquiste, mais ce n’est pas ce qui est arrivé », observe le politologue.

Sur ce point, Éric Montigny apporte un bémol. La CAQ, fait-il valoir, avait promis d’importants investissements sociaux en campagne électorale, notamment pour créer les maternelles 4 ans et les maisons des aînés.

Dans l’ensemble, le jeune parti a livré ses promesses, estime Frédéric Boily : « Avec la loi 21, la loi 96 et l’incarnation de cette troisième voie, je pense que de manière générale, la CAQ a livré la marchandise », estime-t-il.

Recherche du consensus

Pour Éric Montigny, ce n’est pas un hasard si le gouvernement Legault n’a jamais hésité à corriger le tir en cours de route, allant même jusqu’à vanter sa capacité à admettre ses erreurs lors d’une récente campagne publicitaire.

Par définition, la troisième voie est pragmatique, selon lui.

« Ce qu’elle cherche à faire, c’est mettre de côté la division et travailler sur les éléments où les Québécois s’entendent, pour aller chercher plus d’autonomie », dit-il.

Cette même volonté de consensus explique l’approche centriste de la CAQ, croit-il.

« Clairement, la CAQ cherche à avoir l’appui de l’électeur médian », souligne M. Montigny.

Majorité et minorités

Le premier mandat de la CAQ aura aussi été marqué par une volonté de placer la majorité francophone au cœur des décisions, quitte à heurter les droits des minorités.

La loi sur la laïcité et la réforme de la loi 101 ont bénéficié de la clause dérogatoire afin d’éviter les contestations juridiques.

« Depuis l’avènement de la Charte canadienne des droits et libertés, tout était aux droits individuels. On a nié beaucoup l’existence de la nation québécoise. On a nié beaucoup les droits collectifs de la nation québécoise. Ce qu’on amène, c’est un rééquilibrage », plaide le ministre Jolin-Barrette.

Frédéric Boily y voit matière à prudence.

« Du côté du gouvernement caquiste, on met peut-être un peu trop l’accent sur les prérogatives de la majorité par rapport aux minorités, dit le professeur de science politique. Il y a peut-être un danger pour la CAQ d’aller un peu trop loin du côté de la défense de la majorité versus les minorités. »

RETOUR SUR LES PROMESSES

91 % des 251 promesses de la CAQ ont été tenues en tout ou en partie, selon le Polimètre.*

Sous le gouvernement Couillard, ce score s’élevait à 81 % des 158 engagements.*

RÉALISÉES OU EN VOIE DE L’ÊTRE

Remettre de l’argent dans le portefeuille des Québécois (baisse de taxes scolaires, hausse de l’allocation pour les enfants, etc.)

Abolition des commissions scolaires

Nomination du patron de l’UPAC aux deux tiers de l’Assemblée nationale

Bonifier le financement des soins à domicile

Interdiction des signes religieux aux employés de l’État en position d’autorité

Rôle accru d’Investissement Québec pour stimuler l’économie

Internet haute vitesse partout sur le territoire

Création d’un protecteur de l’élève

AJUSTÉES EN COURS DE ROUTE

Création des maternelles 4 ans

Construction des maisons des aînés

Construction d’un troisième lien Québec-Lévis

ROMPUES

Réduire les listes d’attente pour les CPE

Un médecin de famille pour tous les Québécois

90 min d’attente pour voir un médecin à l’urgence

Réforme du mode de scrutin

Un concours d’architecture pour chaque nouvelle école

Réduire la taille de l’État en coupant 5000 postes

* Outil développé par des politologues de différentes institutions universitaires, dont l’Université Laval.

Après quatre ans de gouvernement Legault et à quelques mois des élections, c'est l'heure de donner une note finale à la CAQ. Notre Bureau parlementaire dresse aujourd'hui un bilan des réussites et des ratés des troupes caquistes avec l'aide d'experts.

