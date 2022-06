Huit familles bientôt évincées à La Tuque

À exactement trois semaines du 1er juillet, des familles de La Tuque risquent de se retrouver à la rue. Le propriétaire de leur immeuble leur donne jusqu’au 25 juin pour quitter les lieux. Les circonstances de l’éviction sont encore quelque peu nébuleuses pour les locataires.

• À lire aussi: Rénovictions: les locataires du Manoir Lafontaine devant le TAL

• À lire aussi: Crise du logement: la CMM demande au gouvernement de mettre en place des mesures

Au total, huit familles atikamekw, dont 22 enfants, ont reçu la visite d’un huissier. Il a signifié le jugement de la Cour, obtenu par le propriétaire. Après qu’un délai ait été demandé, il leur reste un peu plus de deux semaines pour se trouver une nouvelle résidence.

L’inquiétude et le découragement se répandent parmi les concernés. C’est le cas d’Élisa Dubé, qui y vit avec ses trois enfants. «Dont une fille de dix, huit et 2 mois et demi. Ça va être plus difficile pour nous autres pour déménager», confie-t-elle.

Le délai semble irréaliste pour des familles nombreuses, en pleine crise du logement. «C’est stressant et inquiétant parce que j’ai deux enfants», lance l’une des locataires, Wapacka Petiquay-Lambert. «Je n’ai encore rien trouvé», répond Louisette Awashish, après avoir intensifié ses recherches dans les derniers jours.

«Déplorable»

Impliqué dans l’affaire, le Grand Chef du Conseil de la Nation Atikamekw, Constant Awashish, mentionne qu’il s’agit d’une situation déplorable. «Ça se voit de plus en plus, des gens qui sont évincés. On a l’impression que c’est de la rénoviction. Déjà que c’est difficile de trouver un logement, pour un Atikamekw c’est doublement difficile de trouver un logement ici. Il y a tout le temps des situations de préjugés, de discrimination.»

Rejoint au téléphone par TVA Nouvelles, le propriétaire évoque les retards de paiements, qui auraient justifié l’expulsion auprès du juge. Il a tenu à spécifier qu’il a tout de même eu de très bons locataires au cours des dernières années, mais qu’il s’agirait d’une minorité.

Retards de paiement

«Ce sont des drogués. Ce sont des gens qui sont tout le temps sur la boisson. Pour collecter le loyer, faut que tu rentres là le premier. S'ils ne sont pas trop chauds, ils vont te payer.» Il rapporte que certains locataires du 300 rue Bostonnais lui doivent de 4000$ à 6000$ en loyers. L'homme se dit aussi prêt à trouver des solutions avec toutes les parties impliquées pour ne pas jeter les familles à la rue le 25 juin s'ils n'ont pas élu domicile à un autre endroit.

Jonathan Gobeil, l’un des locataires qui avoue avoir du retard sur ses paiements, se sent tout de même pris de court. Il affirme qu’une entente avait été prise avec le propriétaire, pour qu’il le rembourse une fois ses contrats de travail recommencés. Selon lui, le propriétaire aurait simplement changé d’avis sans l’en avertir.

Qualifié d’insalubre par les locataires, le logement en piteux état n’aurait jamais été rénové par le propriétaire. Celui-ci dit le contraire. À la Ville de La Tuque, il est rapporté que des avis de non-conformité ont été remis pour les sorties de secours. « C’est dégueulasse. Ce n’est pas beau. C’est mal entretenu. Il y a des trous, il y a des logements vides qui sont placardés pour qu’on ne rentre pas », témoigne Wapacka Petiquay-Lambert. M. Gobeil avance que tous les travaux sont réalisés par les résidents, à leurs propres frais.

«Il faut aller faire le ménage dans le bloc à un moment donné, et changer la clientèle parce que ça n’a aucun bon sens. J’ai fait des rénovations pour en février et un mois après, ça ne paraît plus», répond le propriétaire de l’immeuble.

Le bâtiment a d’ailleurs été vendu à un promoteur qui se spécialise dans la remise à neuf de logements. L’immeuble devait bientôt être vide pour entamer les travaux. Le propriétaire ne sait pas ce que compte en faire le promoteur, s’il s’agira de logements à louer à l’année, ou de locations à court terme visant surtout les travailleurs.

Responsabilité partagée ?

Dans une situation comme celle-ci, il s’agirait d’une responsabilité partagée entre les deux parties, explique la directrice générale du Centre d’amitié autochtone de La Tuque (CAALT), Laurianne Petiquay. D’un côté, le propriétaire devrait se charger des travaux, qui ne sont pas toujours faits. De l’autre, il devrait y avoir un support mis en place pour ceux qui n’ont pas la capacité de payer.

Le CAALT a d’ailleurs mis en place une cellule de crise regroupant les différents acteurs du milieu pour trouver des solutions à court, moyen et long terme. Le constat de Mme Petiquay et des intervenants est notamment qu’il n’y a pas assez de logements sociaux sur le territoire pour répondre aux besoins des populations autochtones. «On les aide. En seulement deux semaines, c’est presque impossible de trouver un logement ici».

Si les familles ne sont pas en mesure de se reloger à long terme, la Ville de La Tuque s’est engagée à entreposer leurs meubles et électroménagers dans des conteneurs sécurisés le temps nécessaire.