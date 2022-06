Katy Perry reçoit les clefs de Las Vegas

Katy Perry a eu l’honneur de se voir voir remettre les clefs de la Strip de Las Vegas lors d’une cérémonie organisée au AYU Dayclub, un établissement appartenant au Resorts World Las Vegas, mercredi.

AFP

Une clef qui lui a été remise par le représentant du comté de Clark, Tick Segerblom, le président de Resorts World, Scott Sibella, ainsi que le vice-président de AEG/Concerts West, John Nelson. D'autre part, le 8 juin a été officiellement déclaré Katy Perry Day à l’échelle du comté.

L’occasion pour la pop star d’exprimer son amour pour la ville qui l’accueille en résidence depuis plusieurs mois au Theatre du Resorts World.

AFP

«J’ai beaucoup de racines ici, et ça me semble si naturel d’être là. Ma tante était danseuse et ma grand-mère était couturière ici. Mon père a grandi là et a fini par devenir chauffeur. Mes parents se sont rencontrés et mariés ici. Il était tout naturel que je finisse par me produire sur scène ici un jour ou l’autre», a-t-elle déclaré durant son discours.