La reconstruction de Lytton débutera en septembre

La reconstruction du petit village britanno-colombien de Lytton, devenu un symbole des changements climatiques en étant rasé par les flammes l’été dernier après avoir battu un record de chaleur absolu au Canada, ne commencera pas avant septembre.

• À lire aussi: Alerte à la canicule potentiellement mortelle

• À lire aussi: 22,5 degrés en décembre: nouveau record de chaleur dans l'Ouest canadien

• À lire aussi: L'incendie qui a dévasté Lytton n'est pas lié à un convoi ferroviaire, selon le BST

«Le plan pour la communauté de Lytton, c’est que nous voulons que les gens soient en mesure de commencer à reconstruire, physiquement, à partir de septembre», a dévoilé vendredi le ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth, lors d’un point de presse.

M. Farnworth a indiqué qu’il comprenait que les résidents de la communauté, toujours hébergés tout près d’un an après l’incendie dévastateur, ressentent de la frustration.

«La réalité, c’est que le rétablissement peut prendre un bon moment», a expliqué le ministre, en soulignant que les travaux vont bon train en vue de pouvoir rétablir les services dans la communauté, comme l’électricité, la fibre optique ou la téléphonie.

Le ministre faisait le point sur la reconstruction en marge d’un point de presse visant à annoncer une contribution de 207 millions $ du gouvernement fédéral pour à aider la Colombie-Britannique à se remettre des incendies de forêt de 2021.

Cette enveloppe représente «un pas décisif en avant pour permettre à ces collectivités de se rétablir, d'accroître leur résilience à long terme et de garder les Canadiens en sécurité», a plaidé le ministre de la Protection civile, Bill Blair, au lendemain d’une visite à Lytton.

Les 27, 28 et 29 juin dernier, la communauté de Lytton avait battu à trois reprises le record de chaleur enregistré au Canada, avec une température qui avait grimpé jusqu’à 49,5 °C. Le 30 juin, un incendie d’origine inconnue s’est déclenché et a ravagé le village, causant deux décès et plus de 100 millions $ en dégâts, selon le Bureau d’assurance du Canada.

L’année 2021 a été, une fois de plus, pénible sur le plan des incendies de forêt en Colombie-Britannique, où quelque 869 000 hectares ont été ravagés par les flammes. La province avait aussi été marquée, en novembre, par des pluies torrentielles qui avaient emporté des tronçons de route et fait cinq morts.