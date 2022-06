La TÉLUQ et l’UQAT ajoutent deux nouvelles maîtrises en enseignement à leur cursus

Pour aider à résoudre la pénurie de main-d’œuvre dans ce secteur, l’Université TÉLUQ et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) ont conjointement annoncé vendredi l’ajout de maîtrises qualifiantes en enseignement dans leurs cursus respectifs.

La maîtrise en éducation préscolaire et en enseignement au primaire, offerte par l’Université TÉLUQ en association avec l’UQAT, et la maîtrise en enseignement au secondaire, concentrations mathématiques et français, offerte par l’UQAT en association avec l’Université TÉLUQ, est proposée aux personnes qui détiennent un baccalauréat et un lien d’emploi actif avec un centre de services scolaire, mais qui n’ont pas leur brevet pour enseigner au Québec. Selon le ministère de l’Éducation, 3757 enseignants étaient non légalement qualifiés en 2020-2021, trois fois plus que cinq ans auparavant.

«Réputés pour notre expertise respective en formation à distance, c’est une grande fierté pour l’UQAT de s’associer avec l’Université TÉLUQ afin d’offrir ces nouvelles maîtrises qualifiantes qui permettront de répondre aux besoins du milieu scolaire. La formule 100 % en ligne permettra également une accessibilité et une flexibilité accrue pour les étudiants et les étudiantes, et ce, à la grandeur du Québec», a indiqué par voie de communiqué Vincent Rousson, recteur de l’UQAT.

Les premiers intéressés de chaque programme seront formés dès la rentrée 2022, et les admissions sont encore ouvertes. Une première maîtrise qualifiante en éducation, option éducation préscolaire et enseignement primaire pour les profs déjà en poste existe déjà à l’Université de Montréal, mais elle est extrêmement contingentée. L’an dernier, sur 942 demandes, l’Université n’a accepté que 225 candidatures.