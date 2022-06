Le pont des Grandes-Fourches tardera encore

La construction du nouveau pont des Grandes-Fourches, le plus grand chantier actuellement sur le territoire de la Ville de Sherbrooke, risque de durer un peu plus longtemps.

La contamination est plus importante que prévu, a révélé la ville lors d’une première visite médiatique afin de constater l’avancement des travaux, vendredi.

Évaluée à plus de 40 millions $, la nouvelle route et le pont vont passer beaucoup plus pr le plus grand chantier actuellement sur le territoire de la Ville de Sherbrooke et du centre-ville que celle qui était empruntée auparavant. « Notre vision, c’est que la rue soit habitée avec des commerces, des restaurants et des bars. Il va y avoir une accessibilité facile avec les voies pour les voitures, les cyclistes et les piétons », a indiqué à TVA Nouvelles la directrice du Service des infrastructures urbaines, Caroline Gravel.

L’ouverture est espérée peut-être pour l’été 2023, mais l’automne 2023 serait plus réaliste selon Mme Gravel. Les mauvaises surprises liées à la décontamination ont retardé l’avancement des travaux et déjà coûté plus de 3 millions $ supplémentaires aux Sherbrookois.