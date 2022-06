L’habilleur des vedettes québécoises fait faillite

L’entreprise montréalaise Éditions de Robes, qui fabriquait ici tous ses vêtements, ferme ses portes, victime de la chute drastique de ses revenus durant la pandémie.

Des personnalités politiques comme Sophie Grégoire Trudeau, Véronique Hivon, Valérie Plante, Dominique Anglade, des comédiennes comme Anne-Marie Cadieux ou Anne Dorval, toutes sont venues s’habiller chez cette créatrice de robes montréalaises.

En 10 ans d’existence, elle pouvait vendre des milliers d’exemplaires de chaque robe à chaque collection. Mais la pandémie aura eu raison de ce commerce anciennement fructueux.

«On s’était renouvelés, on avait travaillé fort, mais la COVID est arrivée et ça a tout changé notre réalité», a raconté Julie Pesant, propriétaire et éditrice en chef.

Selon une étude Statista, les revenus dans l’industrie des vêtements ont chuté en 2019-2020 de 19%.

Acheter local

Les entreprises québécoises ne sont pas exemptées de ces chutes de revenu, et l’achat local est important comme «l’Aubainerie, Dynamite, La Vie en Rose, Simons, mais aussi les détaillants indépendants», a cité Mathieu St-Arnaud, directeur général de La Grappe métropolitaine de la mode.