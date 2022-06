Promesse de baisse d’impôts du PLQ: moins électoraliste que le 500$ de Legault, selon Anglade

Promettre des baisses d’impôts est moins électoraliste qu’un chèque ponctuel de 500$ aux Québécois, soutient Dominique Anglade. Elle assure qu’un gouvernement du Parti libéral ne coupera pas pour autant dans les services publics.

Baisser les impôts, «c’est sur le long terme, ce n’est pas sur le court terme, ce n’est pas un chèque qui va aider s’il y a un problème. La crise qu’il y a présentement, c’est une crise qui va perdurer», a plaidé la cheffe libérale, à son arrivée au Conseil général du PLQ qui se tient samedi à Montréal.

Elle reproche à François Legault de se contenter de mesures ponctuelles à court terme en promettant aux Québécois un nouveau chèque s’il est reporté au pouvoir.

La mesure phare de la plate-forme électorale présentée aux militants libéraux est une baisse d’impôts pour la classe moyenne. Un gouvernement Anglade réduirait de 1,5% l’impôt des contribuables qui gagnent jusqu’à 92 000$ annuellement. Pour compenser, les plus riches devront toutefois contribuer davantage. Un nouveau palier d’imposition serait créé pour les Québécois qui engrangent 300 000$ et plus par an. Ces derniers verraient leur taux d’imposition augmenter de 2%.

L’ancien ministre des Finances et actuel député de Robert-Baldwin, Carlos Leitao, a assuré que cet allégement fiscal ne se traduirait pas par des coupures dans les services publics.