Une mesure qui ne fait pas un tabac partout

La proposition du gouvernement fédéral d’apposer des avertissements sur chaque cigarette est applaudie par la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac.

«C'est un règlement qui est vraiment complet, il y a un précédent mondial avec ça, incluant la mise en garde sur chacune des cigarettes. Ce qui est proposé, c'est que chaque bouffée contient du poison», affirme la porte-parole de la coalition, Flory Doucas.

Cette dernière soutient que la nouvelle version proposée pour la mise en garde serait plus complète.

«La nouvelle version proposée pour la mise en garde, elle est plus complète. On va toucher des maladies. On expose des maladies peu connues. Il y a des informations qui sont différentes, mais aussi présentées de façon encore plus percutante qu'avant», explique Mme Doucas.

Ces nouvelles mises en garde ne font toutefois pas l'unanimité.

«Je viens d'arrêter de fumer la cigarette, ça fait quelques mois. Ce n'est pas ça qui m'aurait arrêté de fumer. C'est par volonté et pour ma santé que j'ai décidé d'arrêter de fumer», a déclaré le client d’une tabagie à TVA Nouvelles.

«Je pense qu'ils exagèrent. Ils ont commencé, un moment donné, ils ont prouvé que le tabac, c'était dangereux, puis ils ont demandé aux compagnies, ils les ont même obligées à mettre des avis sur les paquets, ce que je trouve très correct», clame le copropriétaire de la Tabagie J.E. Giguère, Simon Giguère.

«Je pense que le travail de sensibilisation a été bien fait. Tout le monde à peu près sur la planète sait que c'est dangereux de fumer. Puis je me demande si tous ces changements-là, ça ne devient pas du harcèlement», ajoute-t-il.

Depuis samedi, les citoyens et les consommateurs sont sondés sur l'idée. Une période de consultations publiques de 75 jours a été enclenchée.