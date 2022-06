Cinquante ans après, l'ombre du Watergate sévit encore

Un cambriolage raté, des secrets politiques révélés et la chute d'un président américain désormais détesté: les Américains n'ont rien oublié du scandale qui a ébranlé leur confiance envers leur gouvernement, 50 ans plus tôt.

Le 17 juin 1972, deux journalistes du «Washington Post», Bob Woodward et Carl Bernstein, ont appris que cinq hommes avaient été arrêtés pour un cambriolage dans un immeuble appelé Watergate, où se trouve le siège du Parti démocrate à l'époque, à Washington.

AFP

Ce n'était que le début d'une enquête qui durera deux ans et qui fera éclater l'horrible vérité derrière la présidence de Richard Nixon, contraint de démissionner à l'été 1974.

«Beaucoup d'Américains ont été choqués d'apprendre le genre de personne que leur président était. Non seulement c'était un criminel, mais aussi un menteur désagréable et paranoïaque. Je pense que les Américains ne s'attendaient pas à ça», a déclaré en entrevue l'expert en politique américaine, Graham Dodds.

Rappelons que dans les années 1960, avant la présidence de Richard Nixon, les Américains idolâtraient le président John F. Kennedy, qu'ils voyaient comme un homme politique honnête sur lequel on pouvait compter.

De l’avis du professeur, le choc a été d'autant plus grand pour les Américains quand, une décennie plus tard, ils se sont confrontés à un président qui mentait constamment, disait des «choses vraiment terribles» et utilisait la politique de «façon malsaine».

Le scandale

L'affaire n'a fait que très peu de bruit suite au cambriolage. Si l'enquête du FBI n'a pas semblé aller bien loin, celle menée par Bob Woodward et Carl Bernstein a suivi son cours pendant deux ans. Aidés d'une source appelée «Gorge profonde», les journalistes ont révélé plusieurs secrets présidentiels mettant à mal le président Nixon, ce qui n'a pas empêché sa réélection en novembre 1972.

Près de 50 ans après le scandale, l'héritage des deux journalistes est toujours visible. Selon Graham Dodds, ils ont complètement révolutionné la façon d'aborder le journalisme politique. «Dans les années 60, par exemple, les journalistes gobaient tout ce que les politiciens leur disaient. Watergate leur a montré qu'on ne pouvait pas croire les beaux discours, et qu'il fallait enquêter par soi-même», a-t-il expliqué.

Ainsi, le journalisme est devenu beaucoup plus «agressif» et «moins poli», a précisé l'expert. «Les journalistes ont dû se forcer à creuser plus loin, parce qu'on ne sait jamais où peut se cacher un scandale comme Watergate», a-t-il ajouté.

Malgré les preuves accumulées contre le président Nixon durant l'année, les Américains ne se sont vraiment révoltés qu'en 1973, quand est paru l'enregistrement qui a provoqué la chute du président américain. C'est qu'au cours de l'enquête, il a été révélé que le président Nixon avait posé des micros au sein de la Maison-Blanche.

Les enregistrements ont révélé que trois mois avant l'élection de 1972, l'ex-président et son conseiller à la sécurité nationale, Henry Kissinger, ont choisi de continuer la guerre au Vietnam afin de remporter le scrutin. Selon le biographe Jeffrey Kimball, cet enregistrement est la preuve que Richard Nixon a abusé de son pouvoir dans le but de gagner les élections, un acte jugé indigne de la présidence. Le rôle du président dans le scandale Watergate s'est tout à coup précisé aux yeux du Congrès et des Américains, qui ont voulu sa destitution.

Le 8 août 1973, Richard Nixon a annoncé sa démission lors d'un discours télévisé, devenant ainsi le seul président américain qui a quitté volontairement la présidence.

AFP

«Ç’a donc vraiment changé la façon dont les citoyens perçoivent leur président, et plus largement, ç’a contribué à augmenter la méfiance qu'ils portaient déjà à l'égard du gouvernement après la guerre du Vietnam et la violence des années 60», a expliqué M. Dodds.

Après la démission de Nixon et l'élection d'autres présidents «plus fiables» par la suite, les Américains ont peu à peu baissé la garde. «Ils ont commencé à se dire que le problème n'était peut-être pas le gouvernement, mais seulement le président Nixon en tant que personne», a précisé l'expert.

«Pas encore appris les leçons du Watergate»

L'investiture de Donald Trump en 2016 a toutefois réveillé la méfiance des Américains. Tout au long de son mandat, le président américain a fait des vagues au niveau mondial. Des scandales ont éclaté à plusieurs reprises, plaçant Donald Trump au centre. Après avoir échappé à la destitution deux fois, l'ex-président continue de semer la controverse et plusieurs accusations à son encontre voient le jour.

D'ailleurs, les auditions concernant l'invasion du Capitole, supposément encouragée par Donald Trump, ont débuté le jeudi 9 juin dernier, presque 50 ans jour pour jour après le Watergate. Diffusées au grand public, ces auditions pourraient entraîner un scandale d'une ampleur semblable, à la différence près que Donald Trump n'est plus au pouvoir, après avoir essayé de renverser les précédentes élections.

«Les gens voudraient que l'enquête sur Trump soit le prochain Watergate, et souvent, je leur réponds que c'est le cas, c'est juste qu'on ne le voit pas. Parce qu'on n’a pas encore appris les leçons du Watergate. C'est un scandale tellement complexe», a indiqué l'expert des scandales américains, Ken Hughes.

«Aujourd'hui, le problème, c'est que oui, le Sénat est divisé équitablement, mais pas les États-Unis. La majorité des électeurs est vraiment opposée à la façon dont Donald Trump a essayé de retourner les élections en 2020, et sûrement celles de 2022 aussi. Mais dernièrement, le pays se laisse contrôler par la minorité, ce qui peut être très dangereux», a expliqué M. Hughes.

Chronologie des événements

Considéré comme un simple fait divers au début, le scandale du Watergate s’est développé pièce par pièce, à la suite d’enquêtes journalistiques, puis de révélation en commission d’enquête. Le tout s’est échelonné plus de deux ans, entre le cambriolage au Watergate et la démission du président Nixon. Retour sur les grandes dates de cette saga:

- 17 juin 1972: Cinq cambrioleurs équipés comme de véritables espions se font prendre en pleine nuit dans l’immeuble du Watergate, dans les bureaux du siège social du Parti démocrate, par un veilleur de nuit. L’un d’eux, James McCord, est un colonel réserviste qui a travaillé pour le FBI et la CIA.

- 22 juin 1972: Talonné par le Parti démocrate qui accuse les républicains d’avoir orchestré le cambriolage, le président Richard Nixon réagit une première fois en assurant que la Maison-Blanche n’est aucunement impliquée.

- Été/Automne 1972: Intrigués par cette histoire, les journalistes du «Washington Post» Bob Woodward et Carl Bernstein, alimentés par leur source «Deep throat» – en réalité le numéro 2 du FBI à l’époque, Mark Felt – publient une série de reportages qui étayent, peu à peu, les ramifications entre le cambriolage, d’autres opérations de sabotage contre des démocrates et l’entourage du président Nixon.

- 7 novembre 1972: Le président Nixon est aisément réélu pour un second mandat avec une avance de 23,2 %, l’un des plus grands écarts de l’histoire des élections présidentielles américaines.

- Janvier 1973: Les cinq cambrioleurs et leurs deux chefs, Howard Hunt et Gordon Liddy, sont désignés coupables pour le vol au Watergate, mais ceux-ci restent muets sur leurs liens avec la Maison-Blanche.

- 17 mars 1973: Une commission d’enquête du Sénat entame ses audiences sur le scandale du Watergate. Tout au long du printemps, les langues vont se délier dans l’entourage du président, menant à nombre de révélations explosives et de démissions.

- 27 juin 1973: Le conseiller juridique de Nixon, John Dean, admet sous serment devant la commission sénatoriale que lui-même, mais aussi le président et d'autres hauts-responsables, étaient au courant de l’affaire du Watergate et qu’ils avaient cherché à l’étouffer.

- 8 août 1974: Le président Nixon annonce sa démission en direct à la télévision, une semaine après le début d’une procédure de destitution (impeachment) à son endroit. Il est, à ce jour, le seul président à avoir démissionné en cours de mandat.

«Les dirigeants d’aujourd’hui ne sont plus tenus responsables», s’inquiète John Dean

Le conseiller juridique de Richard Nixon, John Dean, dont le témoignage explosif devant la commission sénatoriale qui enquêtait sur le scandale du Watergate a permis de faire tomber le président, craint que les politiciens d’aujourd’hui n’aient plus autant de comptes à rendre qu’autrefois.

Le point de vue de M. Dean, qui est devenu en juin 1973 le premier haut responsable de la Maison-Blanche à révéler, sous serment, l’ampleur du scandale, a été mis de l’avant dans une courte série documentaire, «Watergate: Blueprint for a Scandal», mise en ondes en juin par CNN à l’occasion du 50e anniversaire de cette affaire.

Arrivé à la Maison-Blanche comme conseiller juridique à seulement 31 ans, John Dean s’est rapidement retrouvé mêlé aux machinations du président Nixon et de son entourage, ce qui lui donne un point de vue inégalé sur cette affaire. Depuis, il est devenu une sorte d’autorité morale en matière de politique aux États-Unis.

«Le Watergate nous a appris que ceux qui violent les règles doivent être tenus responsables. Aujourd’hui, ceux qui violent les règles ne sont plus tenus responsables», s’est récemment alarmé M. Dean lors d’un entretien accordé au «Washington Post», en marge du lancement de la série de CNN.

John Dean fait ainsi écho à l’enquête sur le rôle joué par le président Donald Trump lors de l’invasion du Capitole le 6 janvier 2021.

«On ne peut pas regarder le Watergate aujourd’hui sans l’analyser avec le filtre de la présidence de Trump», a-t-il confié lors d’un autre entretien avec le «Los Angeles Times».

Selon lui, une grande différence oppose les présidents Nixon et Trump. «Nixon avait une conscience. Il pouvait ressentir de la honte. Donald Trump ne peut pas. Je ne crois pas que c’est dans son personnage», juge l’avocat aujourd’hui âgé de 83 ans.

À ses yeux, le Parti républicain doit tourner le dos aux tendances autoritaires du président Trump. «Si nous n’apprenons pas notre leçon, la démocratie est en péril», s’est-il inquiété en entrevue avec le «Washington Post».

Un scandale qui a ouvert la porte à d’innombrables autres «gate»

Le scandale du Watergate, de par sa durée et son dénouement ahurissant, a grandement marqué l’imaginaire, si bien que depuis, nombre de scandales, mais aussi d’événements sociaux plus ou moins marquants, se sont vu accoler le suffixe «gate».

Dès 1976, les médias américains ont commencé à utiliser le fameux «gate» pour faire état d’un scandale lors du Koreagate, au cours duquel il fut révélé que la Korea Central Intelligence Agency avait versé des pots-de-vin à des élus démocrates du Congrès afin d’obtenir de l’influence au sein de la politique américaine.

D’abord dédié aux grands scandales en politique, le suffixe s’est répandu tout autour du monde, mais aussi dans d’autres domaines. Ainsi, on peut penser au FIFAgate, nom donné au scandale de corruption au sein de la FIFA en 2015, au Defletegate, utilisé pour désigner la saga des ballons de football dégonflés chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, ou encore au Gamergate, qui a mis en lumière le sexisme dans l’industrie du jeu vidéo.

Au Québec, il est difficile d’oublier le pastagate, déclenché en 2013 à la suite d’une inspection de l’Office québécois de la langue française qui avait reproché au restaurant Buonanotte d’utiliser le mot «pasta» sur son menu.

Les réseaux sociaux aidant, les mot-clics avec le terme «gate» ont tendance à apparaître plus rapidement que jamais. Par exemple, en février 2021, le Québec s’était retrouvé plongé en plein popcorngate, à la suite d’une annonce du gouvernement Legault qui permettait la réouverture des salles de cinéma, mais sans service de comptoir alimentaire en raison de la pandémie.

Le Watergate au grand écran

En plus de marquer la politique américaine au fer rouge, le scandale du Watergate s’est transposé en de nombreuses itérations, au petit comme au grand écran. Voici quelques pistes pour explorer les événements, selon différentes perspectives.

- «All the President’s Men», 1976

Dès 1976, un peu moins de deux ans après la démission de Nixon, le film «Les Hommes du président» («All the President’s Men») a déboulé sur les grands écrans de l’Amérique. Basé sur le livre du même nom écrit et publié en 1974 par les journalistes Carl Bernstein et Bob Woodward, le long-métrage permet de suivre, pas à pas, l’enquête des deux reporters.

Le film a notamment permis de populariser la fameuse réplique «follow the money» («suivez l’argent») prononcée par la source des journalistes, «Gorge profonde». Il a obtenu huit nominations aux Oscar, remportant trois statuettes dorées.

- «The Final Days», 1989

D’abord diffusé par la chaîne ABC, ce téléfilm d’une durée de deux heures et demie s’intéresse aux derniers mois au pouvoir de Nixon, qui se débat pour sauver sa présidence après les révélations du «Washington Post».

- «Nixon», 1995

Très long-métrage de plus de trois heures, ce film historico-biographique dirigé par Oliver stone met en scène la vie de Richard Nixon d’une façon plus nuancée, voire favorable au président, ici interprété par Anthony Hopkins.

Le film a obtenu quatre nominations aux Oscar, incluant une à titre de meilleur acteur pour Anthony Hopkins.

- «Watergate», 2018

Cette série documentaire de la chaîne History divisée en six épisodes d’environ 45 minutes mêle des entrevues des gens qui ont vécu le scandale du Watergate, incluant les journalistes Carl Bernstein et Bob Woodward, à des scènes tournées avec des acteurs.