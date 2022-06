«Deux gros qui marchent» : 269 km à pied pour prendre sa santé en main

Pour prendre leur santé en main, deux amis se sont lancé le défi d’une vie, soit de parcourir à pied les 269 kilomètres qui séparent Terrebonne de la ville de Québec. Ils l’ont fait en 11 jours.

«Le projet est parti de rien. On a décidé de marcher ensemble, chemin faisant, ce projet-là était arrivé, de sentir cet appui-là. Vous voyez les gens derrière nous... c’est inespéré et inestimable en même temps», explique Benoit Ladouceur, un des instigateurs du projet.

Leur initiative, nommé «Deux gros qui marchent» a suscité beaucoup de réactions.

«Moi, je ne suis pas mal à l’aise parce que c’est notre réalité. On est deux gars bien simples. On est obèses, on est gros. On a décidé un jour de renverser la vapeur, de se prendre en main et de faire des petites choses tranquillement, de faire quelques pas pour commencer à changer et à améliorer notre santé», explique Jean-Philippe Gravel.

Leur amitié une source précieuse de motivation pour améliorer leur santé globale et inspirer d’autres à faire de même. Plusieurs de leurs amis et familles présents à leur arrivée ont avoué avoir été inspirés par Benoit et Jean-Philippe.

«Ça fait vraiment du bien en tant qu’ami de voir ce changement-là. Toute ta vie, tu te dis : c’est tabou, c’est toujours tabou. Mais on le sait, on sait où il s’en va et on sait que son mur est plus proche que tous les nôtres, et là, ils viennent donner un gros coup de pied par en avant à son mur de vie», lance un ami.

Une campagne de financement leur a aussi permis d’amasser des fonds pour deux organismes, Le Vaisseau d’Or et Aide Homme, sud de Lanaudière.

«On a eu toutes nos nuitées, les dix nuitées, gratuitement de la part des campings, ce qui nous permet de redonner davantage aux deux organismes communautaires qu’on parraine depuis le début de la marche, un organisme en santé mentale et l’autre qui vient en aide aux hommes en difficulté», expliquent les deux hommes.