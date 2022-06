Gaspésie : 10 millions $ pour protéger le littoral de Maria

Victime des tempêtes de plus en plus fortes en raison des changements climatiques, Québec débourse 9,3 millions $ afin de freiner l’érosion du littoral de Maria, en Gaspésie.

«Au marché IGA, il ne reste pratiquement plus qu’un espace de stationnement de voiture derrière le bâtiment. Il y a 15 ans, il y avait amplement d’espace. C’est flagrant qu’il y a de l’érosion et on doit se protéger», a lancé le maire, Jean-Claude Landry, alors que la municipalité complète le montage financier à hauteur de 684 000 $.

Le projet de 10 millions $ veut protéger 1,2 kilomètre de côte sur lequel reposent des actifs résidentiels et commerciaux évalués à 22 millions $.

Une recharge de plage a été évoquée, mais les études finales ne sont pas encore terminées.

Nelson Sergerie /Agence QMI

«Je ne m’avancerai pas, car je ne suis pas spécialiste de l’érosion, mais c’est en train de voir le jour et les spécialistes vont nous apporter des solutions», a ajouté le maire.

Des tempêtes en 2005 et 2010 avaient marqué l’imaginaire. Encore en décembre dernier, une marée de tempête d’un mètre avait envahi la rue Tournepierre, tout près de la mer.

Une fois la solution choisie, les travaux seront réalisés et devraient être terminés en 2025.

Il y a plus de 4000 kilomètres de côtes à protéger dans l’est du Québec et la Gaspésie est un secteur très touché. La route 132 est fragile entre Sainte-Anne-des-Monts et Manche-d’Épée.

«Il y a des projets qui sont déposés. C’est sûr qu’ici, c’est une route. Le ministère des Transports est impliqué. Globalement, on sécurise tout ce qu’on peut sécuriser. Les besoins sont immenses. Il faut prioriser, on va au plus urgent», a mentionné la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, qui s’est déplacée à Maria pour faire l’annonce.

«On s’assure que personne n’est en danger. Est-ce qu’il y a des maisons à déplacer ? Est-ce qu’il y a des routes en danger? On agit. On ajoute de l’argent chaque année», a précisé la ministre Guilbault.

À la suite d’une violente tempête le 30 décembre 2016 qui avait détruit la promenade de Percé, Québec avait débloqué 20 millions $ pour effectuer une recharge de plage afin de protéger la berge et le cœur historique de la capitale touristique québécoise.