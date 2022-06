Grand défi Pierre Lavoie:«on a les jambes fatiguées, mais le sourire»

Alors que le Grand défi Pierre Lavoie tire à sa fin, les participants se dirigent maintenant vers leur destination finale qui est Montréal.

• À lire aussi: Grand défi Pierre Lavoie : fermeture temporaire du pont Jacques-Cartier dimanche

Partis de Beauharnois, 60 km plus tard, les cyclistes sont arrivés vers 11 h à La Prairie pour se reposer.

«C’était merveilleux, 60 km, bon, c’est quand même une petite distance. Mais, on est heureux, les deux premières journées avaient été difficiles à cause de la météo», témoigne le PDG de Québecor Pierre Karl Péladeau.

Il ne reste que 25 km aux participants pour atteindre les 1000 km.

«On dirait qu’on est porté par cet amour que les villes nous ont donné et aussi par l’amour des causes qu’on défend en participant», raconte Philippe Laprise, comédien et participant du Grand défi.

«Ça s’est super bien passé. Je pense qu’on est à la fin puis il y a l’énergie de la dernière journée qui est remontée. On a les jambes fatiguées, mais le sourire», détaille une cycliste

Le départ pour la dernière étape s’est fait à 12h45.