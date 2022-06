Son voyage au Canada menacé?: Le pape «avait l’air bien» durant l'Angélus

La visite du Saint-Père au Canada à la fin du mois de juillet est de plus en plus menacée en raison de son état de santé, mais dimanche lors de son apparition pour l’Angélus, il semblait avoir repris des forces.

«Le côté positif que je peux voir c’est qu’aujourd’hui c’était l’Angélus sur la place Saint -Pierre et je me demandais s’il allait être présent ou il allait le faire par visioconférence et non, il était surplace. Il est resté dix minutes sur son balcon debout à faire son enseignement et à s’excuser du fait qu’il ne pouvait pas aller en Afrique. Je trouvais qu’il avait l’air bien», mentionne le spécialiste des religions, Alain Pronkin.

Dans les derniers jours, le pape a annulé deux voyages en raison de sa santé qui est trop fragile selon ses médecins, dont celui qui précède celui au Canada.

«C’est de mauvais augures parce qu’on sait qu’il a également annulé celui à la fin du mois de juin au Liban et celui en Afrique était très important à ses yeux parce qu’il avait joué un rôle très important en réunissant les chefs du Soudan du Sud et du nord pour mettre fin à la guerre sur ce territoire», dit-il.

