Un représentant canadien à une fête russe: Ottawa fait son mea culpa

Après qu’un haut représentant se soit rendu à une fête de la Journée de la Russie à l’ambassade de Russie à Ottawa, le gouvernement canadien fait son mea culpa et promet que ses fonctionnaires n’assisteraient plus aux festivités avec les diplomates de Moscou.

Les excuses d’Ottawa ont été formulées quelques heures après que l’incident ait été rendu public par «The Globe and Mail», a fait savoir le média.

«Aucun représentant canadien n’aurait dû assister à cet évènement tenu à l’ambassade russe et aucun représentant canadien ne va assister à un tel évènement dans le futur», a fait savoir Christelle Chartrand, porte-parole d’Affaires Mondiales Canada, par voie de communiqué.

Depuis plusieurs mois déjà, le gouvernement fédéral a mentionné à répétition l’importance d’isoler politiquement et diplomatiquement la Russie en raison de son attaque militaire injustifiée en Ukraine.

La réception a eu lieu à l’ambassade située sur la rue Charlotte — récemment renommée «Free Ukraine Street» par la ville d’Ottawa — alors des manifestants étaient présents pour dénoncer l’invasion de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine, a rapporté «The Globe and Mail».

L’évènement en question auquel la cheffe adjointe du ministère des Affaires mondiales du Canada, Yasemin Heinbecker, a participé visait à célébrer le début de la réforme constitutionnelle russe qui a mis fin au régime soviétique le 12 juin 1992.

«Nous sommes reconnaissants que Mme Heinbecker ait honoré notre réception. Nous pensons que la diplomatie est un instrument de tous les temps et que le protocole diplomatique est un élément important au maintien des communications bilatérales», a indiqué, pour sa part, le chef de mission adjoint de l’ambassade russe, Vladimir Proskuryakov, dans un communiqué.

Choqué par la situation, le directeur du congrès ukrainien canadien, Ihor Michalchyshyn, a rappelé que la Chambre des communes a adopté à l’unanimité une motion qualifiant l’invasion de l’Ukraine par la Russie de génocide.

«Que notre gouvernement envoie des fonctionnaires à une célébration à l’ambassade de Russie est épouvantable pour nous en tant que Canadiens et offensant en tant qu’Ukrainiens, a déclaré M. Michalchyshyn. Nous demandons depuis longtemps que le gouvernement expulse les diplomates russes toujours au [pays] et de reconnaitre la Russie comme un État proche du terrorisme.»

Bien qu’il soit important de conserver de bonnes relations diplomatiques en temps de guerre pour gérer les crises, la présence du Canada aux festivités russes demeure inappropriée et inutile, estime Stephanie Carvin, professeure agrégée de relations internationales à la Norman Paterson School of International Affairs de l’université de Carleton et ancienne analyste de la sécurité nationale.

«Étant donnée l’agression de la Russie, la position ferme du Canada contre cette agression et les crimes de guerre présumés commis en Ukraine par les forces russe, cela est inopportun et inapproprié. Assisté à cette réception va bien au-delà de ce qui est nécessaire», a-t-elle dit au «Goble and Mail».