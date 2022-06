330 arbres abattus pour le passage du tramway à l’Université Laval

Sur les 731 arbres situés sur le passage du tramway à l’Université Laval, quelque 330 arbres seront abattus.

Il s’agit-là d’un des points saillants de la présentation faite lundi matin par le bureau de projet pour décrire l’insertion du tramway sur «le territoire névralgique pour le transport en commun» de l’Université Laval.

La Ville de Québec relativise ce chiffre de 330 arbres en mentionnant qu’il comprend 134 frênes (condamnés de toutes façons à mourir à cause de l’agrile) ainsi que 37 arbres ou arbustes «remplaçables».

On rappelle également que la municipalité s’est engagée à replanter 20 arbres pour chaque arbre abattu.

Courtoisie Ville de Québec

De façon plus générale, le bureau de projet qualifie l’impact sur les boisés de l’Université Laval de «mineur», puisque l’abattage concernera 0,3 hectare, soit à peine 0,9% de la superficie des différents boisés situés sur le campus.

Courtoisie Ville de Québec

Le boisé Lacerte est le plus touché sur 5,8% sa superficie.

Le pôle d’échanges de l’Université Laval sera situé sur l’avenue de la médecine à l’intersection du prolongement de la rue de l’Université. Les bus en direction du nord de la Ville partiront de ce pôle-là et non plus en face du pavillon Desjardins où le tramway régnera en maître.

Courtoisie Ville de Québec

Le pôle d’échanges de l’Université Laval sera le plus achalandé sur le parcours du tramway. On s’attend au passage de 14 530 usagers quotidiennement, soit un tiers de plus que les 9000 à 10 000 actuels.

Moins de circulation automobile

Un des principes directeurs de l’entente entre la Ville de Québec et l’Université Laval est celui de «réduire la circulation automobile sur le campus et à proximité et amenuiser le bruit et la pollution».

Courtoisie Ville de Québec

Concrètement, cela passe par la multiplication des sens uniques sur la rue de l’Université ou sur l’avenue de la Médecine notamment.

Concrètement, cela signifie que les voitures qui viendront de l’est de la Ville, sur le boulevard René-Lévesque, ne pourront pas entrer à l’Université Laval et devront emprunter le boulevard Laurier pour se rendre à l’ouest.

Pour permettre le passage du tramway, quelque 150 cases de stationnement (sur les 8900 actuelles) seront abolies sur le campus l’Université Laval.

Courtoisie Ville de Québec

Entente de 10 millions$

La Ville de Québec versera par ailleurs 10 millions $ à l’Université Laval à titre de compensation pour la servitude terrains et pour l’empiétement sur le campus.

L’Université Laval se laisse par ailleurs l’option de profiter des futurs travaux pour construire un tunnel de 400 mètres entre les pavillons Desjardins et Lacerte.

Le budget du tunnel – 7 à 8 millions $ - ne ferait toutefois pas partie de l’enveloppe du tramway.