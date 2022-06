4 morts, 22 blessés dans des bombardements à Donetsk, selon les séparatistes

Les séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine ont affirmé lundi que quatre personnes avaient été tuées et 22 blessées dans des bombardements «massifs» des forces de Kyïv sur la ville de Donetsk, leur capitale autoproclamée.

«Quatre personnes ont été tuées, dont un enfant, et 22 autres civils ont été blessés dans les bombardements» des forces ukrainiennes, ont déclaré les autorités séparatistes dans un communiqué.

Selon elles, la ville de Donetsk a été soumise lundi à un «bombardement massif» des forces de Kyïv , «d'une puissance, d'une intensité et d'une durée sans précédent» depuis le début de l'offensive militaire russe en Ukraine, fin février.

En l'espace de deux heures, «près de 300 roquettes et obus d'artillerie» ont été tirés sur plusieurs quartiers résidentiels, ont-elles affirmé en début de soirée.

Les séparatistes ont notamment affirmé qu'une maternité de Donetsk avait été touchée par des tirs, sans toutefois faire état de victime dans cet incident précis. Ils ont publié des photos montrant des vitres brisées et des femmes enceintes réfugiées dans un couloir.

La ville de Donetsk est la «capitale» de l'autoproclamée République populaire de Donetsk, l'une des deux entités séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine dont l'indépendance n'est pas reconnue par la communauté internationale.

Cette ville est située à proximité de la ligne de front entre les séparatistes et les forces ukrainiennes.

Lundi matin, un reporter de l'AFP présent à Donetsk y a entendu cinq explosions.

Le dirigeant de la région séparatiste de Donetsk, Denis Pouchiline, a accusé lundi les forces ukrainiennes d'avoir «franchi toutes les limites» en «bombardant des zones résidentielles».

Il a estimé qu'il était «nécessaire» que «des forces alliées supplémentaires, y compris de la Fédération de Russie, soient mobilisées» pour défendre Donetsk.

L'est de l'Ukraine est le théâtre de violents affrontements entre les forces de Kyïv et celles de Moscou et leurs alliés séparatistes, notamment dans la ville de Severodonetsk, située à environ 150 km au nord de Donetsk.