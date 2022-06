Amber Heard brise le silence et affirme avoir été traitée injustement

Bien qu’elle ne blâme pas le jury, l’actrice Amber Heard continue de plaider son innocence, près de deux semaines après avoir été reconnue coupable de diffamation à l’endroit de Johnny Depp.

Celle-ci a accordé une première entrevue depuis le verdict, répondant aux questions de Savannah Guthrie, du réseau NBC. L’échange complet doit être diffusé mardi, mais un extrait a été partagé lundi.

Amber Heard s’en prend notamment au traitement qui lui a été réservé sur les réseaux sociaux durant le procès.

«Je ne prends pas ça personnel, mais même si vous êtes convaincu que je mérite toute la haine et les attaques que j’ai reçues, même si vous croyez que j’ai menti, vous ne pouvez me regarder dans les yeux et me dire que vous pensez que cette affaire a été traitée équitablement sur les réseaux sociaux», clame l’actrice.

Bien qu’en profond désaccord avec le verdict, Amber Heard refuse de critiquer le travail des membres du jury. Selon elle, ils ont été bernés par le charisme de Johnny Depp.

«Je ne les blâme pas. Je comprends qu’il est une personnalité aimée et que les gens ont le sentiment de le connaître. C’est un acteur fantastique», affirme-t-elle.

Questionnée sur la possibilité que le jury ait été objectif et n’ait tout simplement pas cru sa version des faits, l’actrice estime qu’elle n’a pas eu de réelles chances de convaincre les jurés.

«Après trois semaines de témoignages affirmant que je n’étais pas crédible, comment auraient-ils pu croire un seul mot de ce que je disais?», questionne Amber Heard.

À l'issue de six semaines de débats, les sept jurés du tribunal de Fairfax, aux États-Unis, ont conclu le 1er juin que les ex-époux s'étaient mutuellement diffamés par voie de presse. Mais ils ont octroyé plus de 10 millions de dollars à la vedette de «Pirates des Caraïbes», contre 2 millions seulement pour celle d'«Aquaman».

Le procès, ultramédiatisé et diffusé en direct à la télévision, a révélé la vie privée peu reluisante des deux célébrités d'Hollywood, provoquant un déchaînement de messages insultants envers l'actrice de 36 ans sur les réseaux sociaux.

Johnny Depp poursuivait en diffamation son ex-femme, qui s'était décrite dans une tribune publiée par le Washington Post en 2018 comme «une personnalité publique représentant les violences conjugales», sans nommer son ex-mari.

Il réclamait 50 millions de dollars en dommages et intérêts, estimant que la tribune avait détruit sa carrière et sa réputation. Amber Heard avait contre-attaqué et demandait le double.

Selon son avocate, Elaine Bredehoft, l'actrice va faire appel du jugement.